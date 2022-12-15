Синці під очима: причини появи і способи усунення

Синці під очима можуть з'являтися і зникати, а можуть псувати вам настрій щодня.

Про причини появи темних "міток" і методи боротьби з ними розповіла лікарка-косметологня, дерматовенерологиня Анна Кравчук.

Причини появи синців під очима

Синці під очима — це потемніння кольору шкіри, за якого людина від понеділка до неділі має втомлений вигляд.

Основні причини появи темних кіл під очима:

анатомічно тонка шкіра в цій зоні;

вікове витончення жирового прошарку;

пігментація;

дефіцит сну і стреси;

глибоко посаджені очі.

Тонка шкіра. Шкіра під очима тонша, ніж на щоках і лобі. У цій зоні майже немає сальних залоз, але розташована щільна мережа кровоносних судин і круговий м'яз очей. Якщо шкіра генетично тонка або судини розташовані близько до рогового шару, з'являються "вічні" темні кола під очима.

Колір кругових м'язів очей — темно-червоний, судин — червоно-синій. Тому синці темні і виражені.

Дефіцит жиру. Також під впливом природного старіння організму, яке починається після 25 років, під очима поступово стоншується жировий прошарок. Жир, якого в цій зоні і так мало, з'їжджає онизу. І ми бачимо все ті ж кровоносні судини і круговий м'яз очей.

Але якщо шкіра анатомічно тонка, наявність мінімальної кількості жиру не врятує ситуацію.

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Пігментація. Пігментація може буває вродженою і набутою. Кола під очима можуть мати коричневе або жовтяничне забарвлення. Це означає, що пігмент меланін виробляється в надлишку. Головна причина їхньої появи — генетична схильність до гіперпігментації.

Брак сну та інші проблеми. Брак сну і відпочинку позначається на стані всієї шкіри, тому що уві сні вона оновлюється. Відсутність відпочинку призводить до утворення синців під очима. Але вони не такі темні, як "вічні" синці, а сірі.

Глибоко посаджені очі створюють ефект темних кіл під очима. Тобто їх немає, але за певного освітлення з'являється характерна тінь.

Способи усунення синців під очима

Якщо причини появи синців — втома, стрес і дефіцит сну, вас врятує:

восьмигодинний сон і відпочинок;

патчі;

охолоджувальний гель-ролик від темних кіл;

відновлює або зміцнює сироватка з гіалуроновою кислотою , колагеном, вітаміном С, Е, екстрактами рослин і ягід в складі;

, колагеном, вітаміном С, Е, екстрактами рослин і ягід в складі; консилер.

У разі тонкої шкірі або близько розташованих до поверхні епідермісу судин змінити ситуацію може освітлювальна мезотерапія і контурна пластика. У першому випадку під шкіру періодично вводиться коктейль з гіалуронової кислоти, вітамінів і амінокислот. У другому — прозорий філер на основі гіалуронової кислоти в носослізну борозну. Залежно від стану вашої шкіри ці процедури усунуть синці під очима або в кілька разів зменшать їхню вираженість. Робляться курсом. Ефект зберігається від 6 до 12 місяців.

Для підтримки шкіри в нормальному стані я рекомендую користуватися професійним кремом для зони навколо очей і патчами. Синці маскуйте консилером.

Гіперпігментація забирається за допомогою осветляющих кремів, сироваток, пілінгів.

Це може бути, наприклад, пілінг на основі трихлороцтової кислоти (ТСА). Він вирівнює рельєф шкіри, усуває вираженість пігментації і дрібних мімічних зморшок. Глибину пілінгу визначає лікар-косметолог, виходячи з особливостей вашої шкіри.

На замітку:

набряклість і грижі під очима — це не синці;

масаж, кубики льоду і правильне харчування не усувають темні кола під очима, якщо їхня поява пов'язана з генетикою і тонкістю шкіри;

поява синців під очима може бути пов'язано з хворобами серцево-судинної системи, нирок, печінки. Тому якщо у вас раптово з'явилися синці під очима, після консультації косметолог відправить вас на огляд до терапевта і на здавання аналізів.

Любіть себе і свою шкіру!

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