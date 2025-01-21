Колишні співробітники Меган Маркл шокували заявою про роботу з герцогинею

Меган Маркл зазнала нових звинувачень з боку колишніх співробітників, які працювали на герцогиню Сассекську під час записів її подкасту.

Деякі колишні співробітники Меган Маркл зробили заяви, що шокують, щодо роботи з нею.

Як пише видання Vanity Fair, "колишні співробітники 43-річної герцогині Сассекської, мабуть, потребують тривалої терапії" після того, як увійшли до команди, яка працювала над її старим подкастом Archetypes", — йдеться в повідомленні, яке цитує express.co.uk.

Меган Маркл у Нігерії / Фото: Associated Press

"Вона постійно грає в шашки — я навіть не говоритиму шахи — але вона просто дуже добре знає, де хто знаходиться на її дошці. І коли тебе немає, тебе будь-якої миті можуть кинути на поживу вовкам", — розповів інсайдер, який побажав залишитися неназваним.

Нагадаємо, коли Меган і Гаррі ще жили у Великій Британії, їхні колишні співробітники також звинувачували Меган у надмірній грубості. Букінгемському палацу також довелося розпочати розслідування після того, як Меган звинуватили у знущаннях з персоналу під час її перебування в королівській родині, звинувачення, яке вона раніше заперечувала.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що співробітники герцога та герцогині Сассекських висловилися про роботу з парою. Вони виступили на підтримку Меган після того, як на герцогиню посипалися чергові звинувачення.

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