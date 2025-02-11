Принц Гаррі жорстоко пожартував з Меган Маркл перед публікою: якою була реакція герцогині Сассекської

Меган Маркл і принц Гаррі зараз перебувають у Вістлері, в Канаді, місті, яке так само, як і Ванкувер, приймає цього року Invictus Games.

Сасекські підтримали спортсменів у Вістлері на дебютному заході зі скелетону. Принц Гаррі вийшов на сцену, щоб вимовити промову, і висловив свою подяку: "Дякую всім вам величезне за любов та підтримку цих неймовірних спортсменів. Ви всі прийшли сюди, знаючи, що замерзнете, тож дякую вам за підтримку!".

Потім, з усмішкою, він помахав Меган. "Ми з дружиною — виходь сюди! Виходь!". Коли вона приєдналася до нього на трибуні, вони обнялися, і Гаррі сказав: "Зараз вона співатиме!".

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Меган, схоже, була здивована, розсміялася і швидко перервала сміх твердим: "Ні!". Коли вони йшли зі сцени, вона повернулася до натовпу з теплим прощанням: "Дякую всім. Бажаю вам чудово провести час!".

Цього дня Меган з'явилася на публіці у кремовому максіпальті Calina від Mackage з переробленого пуху, носила чорні джинси-скіні, чорний светр із високою горловиною та чорну шапку-біні. Вона додала до образу м'які рукавички Moncler та масивні чоботи на шнурівці.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

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