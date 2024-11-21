У білосніжному пальті і штанях-кльош: Бріжит Макрон сфотографували в аеропорту

Президентське подружжя з офіційним візитом прибуло до Чилі.
Фотографи зазнімкували президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріжит Макрон, коли вони вийшли червоним хідником із літака після приземлення у міжнародному аеропорту Сантьяго.
Для перельоту перша леді обрала білосніжне двобортне пальто, чорні штани-кльош і чорне взуття на грубій підошві. Бріжит зробила зачіску "Мальвіна", традиційний макіяж смокі-айс і прикрасила шию ланцюжком із підвіскою.
Еммануель Макрон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорні краватку і туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у синьому ансамблі з поясом із металевою пряжкою приїхала до Аргентини.
Читайте також:
- У білій мініспідниці та з сумкою Dior: Бріжит Макрон сфотографували в аеропорту
- У блискучій мінісукні і золотих туфлях: ефектна Бріжит Макрон на державній вечері
- У білосніжному вбранні з бісером і за руку з чоловіком: Бріжит Макрон на вечері в Марокко