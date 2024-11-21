У білосніжному пальті і штанях-кльош: Бріжит Макрон сфотографували в аеропорту

Президентське подружжя з офіційним візитом прибуло до Чилі.

Фотографи зазнімкували президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріжит Макрон, коли вони вийшли червоним хідником із літака після приземлення у міжнародному аеропорту Сантьяго.

Для перельоту перша леді обрала білосніжне двобортне пальто, чорні штани-кльош і чорне взуття на грубій підошві. Бріжит зробила зачіску "Мальвіна", традиційний макіяж смокі-айс і прикрасила шию ланцюжком із підвіскою.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Еммануель Макрон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорні краватку і туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у синьому ансамблі з поясом із металевою пряжкою приїхала до Аргентини.

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