У блискучій мінісукні і золотих туфлях: ефектна Бріжит Макрон на державній вечері

Перша леді Франції, як завжди, продемонструвала красивий образ.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували у Єлисейському палаці державну вечерю з нагоди офіційного візиту до Парижа президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Перша леді продемонструвала цього вечора ефектний образ. На ній була блискуча коротка сукня, у якій вона показала стрункі ноги. Зверху Бріжит одягла чорне пальто і доповнила лук золотими туфлями з флористичним принтом і на високих шпильках.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Getty Images

Дружина президента зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, улюблений макіяж смокі-айс і завершила аутфіт гарними прикрасами.

Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на державній вечері у Марокко постала у білосніжному вбранні, розшитому білим бісером, і білому кейпі.

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