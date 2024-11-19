У блискучій мінісукні і золотих туфлях: ефектна Бріжит Макрон на державній вечері

Перша леді Франції, як завжди, продемонструвала красивий образ.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували у Єлисейському палаці державну вечерю з нагоди офіційного візиту до Парижа президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.
Перша леді продемонструвала цього вечора ефектний образ. На ній була блискуча коротка сукня, у якій вона показала стрункі ноги. Зверху Бріжит одягла чорне пальто і доповнила лук золотими туфлями з флористичним принтом і на високих шпильках.
Дружина президента зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, улюблений макіяж смокі-айс і завершила аутфіт гарними прикрасами.
Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на державній вечері у Марокко постала у білосніжному вбранні, розшитому білим бісером, і білому кейпі.
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