Сукня Chanel і діамант у п'ять карат: зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев показала фото із заручин

35-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом "Щоденники вампіра", Ніна Добрев зустрічається з триразовим олімпійським чемпіоном, американським сноубордистом Шоном Вайтом уже майже п'ять років. І ось хлопець зробив своїй коханій пропозицію. Фотографіями із заручин Ніна поділилася у своєму Instagram.

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Пропозиція була спланована заздалегідь – акторка була запрошена ніби на закриту вечерю Vogue у Нью-Йорку. Насправді замість вечері Шон чекав на Ніну під аркою з білих квітів, у кімнаті зі свічками та усипаною пелюстками троянд підлогою.

Добрев була одягнена в коротку блискучу сукню Chanel, колготки в горох та чорні босоніжки. А наречений підніс їй каблучку з діамантом у п'ять каратів від Lorraine Schwartz.

"Прощавай, бойфренде. Привіт, наречений", — підписала фото актриса.

Навіть їхній спільний собака був одягнений у бандану з написом "Мої батьки одружуються!"

instagram.com/nina/

Нагадаємо, раніше Ніна Добрев в елегантному образі сяяла на галаконцерті. Вона відвідала осінній галаконцерт New York City Ballet, що відбувся у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку. Актриса одягла чорну асиметричну сукню максі з пишною спідницею, вирізами на талії та пікантним декольте.

Ніна Добрев / Фото: Associated Press

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