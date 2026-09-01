У корсеті з трояндами і мереживній спідниці: зірка соцмереж замилувала романтичним аутфітом на кіноподії

Моніка Мамудо / © Getty Images

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Моніка Мамудо відвідала прем’єру фільму «Практична магія 2», яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Для появи на заході зірка соцмереж обрала ансамбль від бренду V. Chapman. на ній був корсет із темної тканини, прикрашеної принтом у вигляді бордових троянд і зеленого листя. Він мав структурований ліф, бантики і невелику баску, яка підкреслила талію. Аутфіт доповнили фактурні мереживні білі рукави, спущені з плечей і задрапіровані на грудях.

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Моніка Мамудо / © Getty Images

Верх Моніка поєднала з довгою білою спідницею з напівпрозорого мережива і з чорними гостроносими туфлями.

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Мамудо зробила укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила довгими золотими сережками із зеленим камінням, шию — делікатним золотим ланцюжком з кулоном, а руки — браслетами і каблучками.

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