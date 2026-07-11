У прозорій і з принтом сорочках та з гавайським леєм: Двейн Джонсон у стильних лукав постав на прем'єрах "Ваяни"

Двейн Джонсон / © Associated Press

Реклама

Двейн «Скеля» Джонсон відвідав прем’єри фільму «Ваяна» у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. На обох заходах актор зʼявився в образах, натхненних полінезійською культурою, доповнивши їх традиційним квітковим леєм.

Двейн «Скеля» Джонсон / © Associated Press

На прем’єрі в Лос-Анджелесі Джонсон з’явився у світлому монохромному ансамблі. Він одягнув прозору білу сорочку з легкої тканини, яку залишив розстебнутою майже до пояса, демонструючи татуювання і частину накачаного торсу.

Двейн «Скеля» Джонсон / © Associated Press

До сорочки актор підібрав класичні білі штани зі стрілками та чорні шкіряні туфлі. Головним акцентом його аутфіту став традиційний гавайський лей із зеленого листя та білих квітів.

Реклама

Двейн «Скеля» Джонсон / © Associated Press

З аксесуарів Двейн обрав золотий ланцюжок із підвіскою у формі рибальського гачка з фільму, масивний годинник, браслет і кілька каблучок. Завершили образ сонцезахисні окуляри з темними лінзами.

Двейн «Скеля» Джонсон / © Associated Press

Двейн «Скеля» Джонсон / © Associated Press

Для прем’єри у Нью-Йорку актор обрав чорну сорочку з білим етнічним принтом, яку також залишив розстебнутою на грудях, чорні вільні штани і темні плетені лофери. Незмінним елементом луку знову став пишний гавайський лей із білого цвіту та зеленого листя.

Двейн «Скеля» Джонсон / © Associated Press

Цього разу актор відмовився від сонцезахисних окулярів, натомість доповнив аутфіт стильними оптичними окулярами в чорній оправі.

Двейн «Скеля» Джонсон / © Associated Press

Він також залишив улюблені прикраси — годинник, браслети, каблучки, а шию прикрив делікатним срібним ланцюжком з діамантовою підвіскою.

Реклама

Двейн «Скеля» Джонсон / © Associated Press

Двейн «Скеля» Джонсон / © Associated Press

Нагадаємо, фільм «Ваяна» вже в українському прокаті.

Новини партнерів