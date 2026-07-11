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- Шоу-бізнес
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У прозорій і з принтом сорочках та з гавайським леєм: Двейн Джонсон у стильних лукав постав на прем'єрах "Ваяни"
Обидва образи актора вдало підкреслили тематику стрічки і його полінезійське коріння.
Двейн «Скеля» Джонсон відвідав прем’єри фільму «Ваяна» у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. На обох заходах актор зʼявився в образах, натхненних полінезійською культурою, доповнивши їх традиційним квітковим леєм.
На прем’єрі в Лос-Анджелесі Джонсон з’явився у світлому монохромному ансамблі. Він одягнув прозору білу сорочку з легкої тканини, яку залишив розстебнутою майже до пояса, демонструючи татуювання і частину накачаного торсу.
До сорочки актор підібрав класичні білі штани зі стрілками та чорні шкіряні туфлі. Головним акцентом його аутфіту став традиційний гавайський лей із зеленого листя та білих квітів.
З аксесуарів Двейн обрав золотий ланцюжок із підвіскою у формі рибальського гачка з фільму, масивний годинник, браслет і кілька каблучок. Завершили образ сонцезахисні окуляри з темними лінзами.
Для прем’єри у Нью-Йорку актор обрав чорну сорочку з білим етнічним принтом, яку також залишив розстебнутою на грудях, чорні вільні штани і темні плетені лофери. Незмінним елементом луку знову став пишний гавайський лей із білого цвіту та зеленого листя.
Цього разу актор відмовився від сонцезахисних окулярів, натомість доповнив аутфіт стильними оптичними окулярами в чорній оправі.
Він також залишив улюблені прикраси — годинник, браслети, каблучки, а шию прикрив делікатним срібним ланцюжком з діамантовою підвіскою.
Нагадаємо, фільм «Ваяна» вже в українському прокаті.