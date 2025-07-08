Полтавський ботанічний сад: зелений скарб України

Полтавський ботанічний сад instagram.com_johanna_kennex / © Instagram

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Проте дарма, адже це місце заслуговує на увагу, особливо якщо ви шукаєте натхнення, тишу та живу красу природи. Попри офіційну адресу, знайти вхід не так вже й легко. Немає жодних вказівників або інформаційних табличок, тож доведеться питати місцевих або орієнтуватися інтуїтивно, проходячи через університетське подвір’я Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка.

Історія та масштаби

Полтавський ботсад заснований у 1989 році на основі агробіостанції та займає понад 5 гектарів. Ця зелена територія — не просто колекція рослин, а справжня навчально-наукова база. Його офіційна функція — забезпечення навчального процесу, зокрема для студентів-біологів та екологів.

Проте навіть для пересічного відвідувача тут є чимало цікавинок:

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136 видів дерев і чагарників

87 альпійських видів рослин, зокрема занесених до Червоної книги України

Понад 600 видів тропічних і субтропічних рослин в оранжереї

Що подивитися

Оранжерея . Це серце ботсаду — невелика, але затишна теплиця, де цілий рік панує літо. Тут ростуть кактуси, пальми, цитрусові дерева, папороті та навіть кавові кущі. Аромати, вологе повітря та екзотичні види змушують забути, що ви досі у Полтаві.

Альпійська гірка. Це унікальна зона, де зібрані високогірні рослини. Навесні гірка перетворюється на справжній квітковий каскад — яскравий, дивовижний

та запашний.

Криниця. Маленька затінена зона біля криниці — ідеальне місце для перепочинку. Тут приємно посидіти з книжкою та обміркувати життя під спів пташок.

Чому про нього мало хто знає

Полтавський ботанічний сад має великий потенціал, але його розвиток наразі уповільнений. Основні причини:

Незручний графік роботи (не завжди доступний для вільного відвідування)

Відсутність туристичної інфраструктури: нема вказівників, сайтів, афіш або екскурсій

Мало персоналу

Відсутність активної стратегії розвитку

Фактично ботсад сьогодні залишається більше науковим об’єктом, ніж громадським простором для відпочинку. І все ж, це місце заслуговує, щоб його відкрили для ширшої аудиторії.

Найкраща пора року, щоб туди потрапити — весна. Тоді прокидаються дерева, квітнуть магнолії, цвіте форзиція, а повітря наповнюється медовим ароматом. Влітку теж красиво — в оранжереї розквітають тропічні квіти, а територія стає зеленою та густою.

Полтавський ботанічний сад — це не просто зелений куточок у місті. Це місце, де можна побути наодинці з природою, відчути спокій та красу життя. І хоча він поки не став повноцінною туристичною локацією, кожен з нас може відкрити його для себе та поділитися враженнями з друзями. Адже краса починається з уваги до простих речей — зеленого листя, співу пташок і сонця, яке проходить крізь скло оранжереї.

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