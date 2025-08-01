Земля / © Unsplash

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У липні 2025 року Земля зазнала незвичайного явища — тривалість доби в окремі дні скоротилася на понад мілісекунду. 9, 10 та 22 липня день був на 1,3 мілісекунди коротшим за стандартні 86 400 секунд. Подібне зменшення тривалості доби фіксуватиметься знову 5 серпня, за прогнозами експертів.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Вчені вже не вперше фіксують подібні зміни. Наприклад, 19 липня 2020 року доба була коротшою на 1,47 мілісекунди, 30 червня 2022 року — на 1,59 мс, а рекорд зафіксували 5 липня 2024 року — мінус 1,66 мс.

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До цього явища може бути причетне танення льодовиків, переміщення тектонічних плит, а також атмосферні процеси. За словами астронома з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Девіда Джуітта, все це впливає на розподіл маси на планеті, що у свою чергу відображається на швидкості її обертання згідно з законом збереження моменту імпульсу.

Зміни, що здаються мізерними — частки мілісекунди — можуть мати вплив на точну роботу комп’ютерних систем, супутників і глобальних часових координат. Якщо обертання планети прискориться ще більше, застерігають фахівці, може виникнути потреба вкоротити Всесвітній координований час (UTC), прибравши одну секунду. Це буде перший в історії випадок запровадження так званої «негативної секунди».

Крім технічних викликів, існують і природні наслідки. Через швидше обертання вода починає зміщуватись від полюсів до екватора, що теоретично може призводити до підвищення рівня моря. Навіть незначне збільшення швидкості обертання — на один кілометр на годину — може підняти рівень води біля екватора на кілька сантиметрів. Це створює ризики підтоплень у прибережних регіонах.

У разі значного прискорення — наприклад, на 160 км/год — рівень моря може змінитись настільки, що екваторіальні зони почнуть затоплюватися.

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Інший наслідок — зсув тривалості сонячної доби. Якщо день триватиме лише 22 години, це може порушити циркадні ритми людини. За словами вчених, навіть звичайний перехід на літній час уже спричиняє підвищення ризику серцевих нападів, інсультів і ДТП. А при щоденному зсуві на дві години ці ризики зростатимуть ще більше.

Астроном NASA доктор Стен Оденвальд також звертає увагу на те, що зміна швидкості обертання може впливати на погоду. Зокрема, урагани, за його словами, потенційно можуть ставати інтенсивнішими й переносити більше енергії.

Попри те, що обертання Землі вважається загалом стабільним, дослідники визнають, що на нього впливають численні фактори — гравітація Місяця, океанічні течії, стан ядра планети, а також глобальні зміни клімату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені фіксують, що звичні пори року змінюються через кліматичні зрушення, спричинені діяльністю людини.

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Водночас вчені пропонують нову систему сезонності, яка краще відображає сучасні кліматичні виклики.