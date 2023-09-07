До Землі летять одразу 5 астероїдів: два з них особливо великі

Очікується, що жоден із цих астероїдів не буде небезпечним для Землі.

До Землі найближчими днями наблизяться одразу 5 астероїдів різного розміру, водначас два з них за розмірами нагадують літак.

Про це пише CBS.

Перший астероїд із цього списку називається 2021 JA5 і його виявили два роки тому. Ширина астероїда становить 18 метрів, а це приблизно висота п'ятиповерхового будинку. Цей астероїд наблизиться до Землі ввечері середи, 6 вересня.

У п'ятницю, 8 вересня, до Землі наблизяться одразу два астероїди. Перший було виявлено цього року, він має назву 2023 QC5 і з огляду на його ширину в 24 метри його порівнюють із розміром літака. Він перебуватиме на відстані 4 млн км від нашої планети. Астероїд завширшки 8 метрів під назвою 2020 GE було виявлено 3 роки тому, він підлетить до Землі на відстань у 5,6 млн км.

У неділю, 10 вересня, до Землі наблизиться астероїд під назвою 2023 QF6, який виявили цьогоріч, і його розмір також можна порівняти з розміром літака - 21 метр. Очікується, що він перебуватиме на відстані у 2,6 млн км від Землі. Це буде найближчий космічний до нашої планети камінь з усього списку.

У вівторок, 12 вересня, вчені очікують зближення з нашою планетою виявленого 3 роки тому астероїда 2020 RT2 завширшки 7,5 метрів. Його шлях у космосі має перебувати на відстані 4,1 млн км від нашої планети.

Нагадаємо, 4 серпня поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

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