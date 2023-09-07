К Земле летят сразу 5 астероидов: два из них особенно большие

Ожидается, что ни один из этих астероидов не будет опасен для Земли.

К Земле в ближайшие дни приблизятся сразу 5 астероидов разного размера, в то же время два по размерам напоминают самолет.

Об этом пишет CBS.

Первый астероид из этого списка называется 2021 JA5 и его обнаружили два года назад. Ширина астероида составляет 18 метров, а это примерно высота пятиэтажного дома. Этот астероид приблизится к Земле вечером в среду, 6 сентября.

В пятницу, 8 сентября, к Земле приблизятся сразу два астероида. Первый был обнаружен в этом году, он называется 2023 QC5 и учитывая его ширину в 24 метра, его сравнивают с размером самолета. Он будет находиться в 4 млн км от нашей планеты. Астероид шириной 8 метров под названием 2020 GE был обнаружен 3 года назад, он подлетит к Земле на расстояние в 5,6 млн км.

В воскресенье, 10 сентября, к Земле приблизится астероид под названием 2023 года QF6, который обнаружили в этом году, и его размер также сравним с размером самолета - 21 метр. Ожидается, что он будет находиться в 2,6 млн км от Земли. Это будет ближайший космический к нашей планете камень со всего списка.

Во вторник, 12 сентября, ученые ожидают сближения с нашей планетой обнаруженного 3 года назад астероида 2020 RT2 шириною 7,5 метра. Его путь в космосе должен находиться за 4,1 млн км от нашей планеты.

Напомним, 4 августа вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше - 5,35 миллиона километров.

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