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НАТО — о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы двигаются вперед"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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НАТО — о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы двигаются вперед"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

В НАТО подтвердили, что украинская армия смогла прорвать первую линию обороны окупантов на юге.

В НАТО видят прогресс контрнаступления ВСУ, которое началось в июне, спецоперация "набирает позиций".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед законодателями в Европейском парламенте, пишет Sky News.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции. Им удалось прорвать оборону российских войск и они двигаются вперед", – прокомментировал он.

Как говорилось в утренней сводке Генштаба ВСУ, что Силы обороны имели успех южнее населенного пункта Роботино и западнее Вербового Запорожской области на этом участке фронта.

Напомним, во время визита в Киев 6 сентября государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о прогрессе контраступления.

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Дата публикации
Просмотры
736
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