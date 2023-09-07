НАТО — о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы двигаются вперед"

В НАТО подтвердили, что украинская армия смогла прорвать первую линию обороны окупантов на юге.

В НАТО видят прогресс контрнаступления ВСУ, которое началось в июне, спецоперация "набирает позиций".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед законодателями в Европейском парламенте, пишет Sky News.

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"Украинцы постепенно завоевывают позиции. Им удалось прорвать оборону российских войск и они двигаются вперед", – прокомментировал он.

Как говорилось в утренней сводке Генштаба ВСУ, что Силы обороны имели успех южнее населенного пункта Роботино и западнее Вербового Запорожской области на этом участке фронта.

Напомним, во время визита в Киев 6 сентября государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о прогрессе контраступления.

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