НАТО - про контрнаступ ЗСУ: "Українці рухаються вперед"

У НАТО підтвердили, що українська армія змогла прорвати першу лінію оборони окупантів на півдні.

У НАТО бачать прогрес контрнаступу ЗСУ, який розпочався у червні, спецоперація "набирає позицій".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, в иступаючи перед законодавцями в Європейському парламенті, пише Sky News.

Також читайте Атаки на Україну восени та взимку: Ігнат розповів про плани росіян

"Українці поступово завойовують позиції. Їм вдалося прорвати оборону російських військ і вони рухаються вперед", - прокоментував він.

Як йшлося у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, що Сили оборони мали успіх південніше населеного пункту Роботине та західніше Вербового Запорізької області на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 6 вересня державний секретар Ентоні Блінкен заявив про прогрес контраступу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.