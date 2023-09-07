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НАТО - про контрнаступ ЗСУ: "Українці рухаються вперед"

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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НАТО - про контрнаступ ЗСУ: "Українці рухаються вперед"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

У НАТО підтвердили, що українська армія змогла прорвати першу лінію оборони окупантів на півдні.

У НАТО бачать прогрес контрнаступу ЗСУ, який розпочався у червні, спецоперація "набирає позицій".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи перед законодавцями в Європейському парламенті, пише Sky News.

"Українці поступово завойовують позиції. Їм вдалося прорвати оборону російських військ і вони рухаються вперед", - прокоментував він.

Як йшлося у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, що Сили оборони мали успіх південніше населеного пункту Роботине та західніше Вербового Запорізької області на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 6 вересня державний секретар Ентоні Блінкен заявив про прогрес контраступу.

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