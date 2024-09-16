Марсохід Curiosity зробив нове цікаве відкриття

Нове відкриття допоможе вивчити вплив води та вітру на формування скельних порід, що знаходяться на Марсі.

Марсохід Curiosity, який досліджує кратер Гейл на Марсі, зробив цікаве відкриття: він знайшов скелі, що нагадують книжкові сторінки. Це геологічне утворення має тонкі, наче папір, шари осадових порід, які створюють ефект сторінок книги. Це відкриття привернуло увагу вчених NASA завдяки незвичній формі каменів.

Про це пише Forbes.

Вчені відзначають, що деякі шари каменів мають хвилясті структури, які, ймовірно, утворилися під впливом води або піску, перенесеного вітром. Дослідження цих каменів допоможе краще зрозуміти вплив води і вітру на формування марсіанських порід, що важливо для NASA, оскільки вода є ключовим компонентом для життя.

Ці форми каменів, хоч і виглядають дивовижно, не є рідкістю на Марсі. Раніше Curiosity знаходив скельні утворення у формі ложки. Марсіанські вітри, які переміщують пил, створюють фантастичні форми в марсіанських каменях, коли м’якші породи стираються, а тверді залишаються.

Curiosity знайшов на Марсі скелі / NASA

Curiosity досліджує кратер Гейл з 2012 року і з того часу виявив багато цікавих об’єктів, включаючи чисту сірку в одному з каменів. Водночас NASA стикається з труднощами у зв’язку з горбистою місцевістю та змінами в положенні Землі на марсіанському небі, що ускладнює прямий зв’язок між марсоходом і вченими на Землі. Проте очікується, що з часом ці проблеми зі зв’язком зменшаться.

Попри труднощі, Curiosity продовжує надсилати зображення і наукові дані, включаючи інформацію про камені, що нагадують книжкові сторінки, допомагаючи вченим розгадувати загадки Червоної планети.

Нагадаємо, вчені з Європейського космічного агентства виявили на Марсі унікальний гігантський "смайл", утворений відкладеннями хлоридної солі. Це відкриття може допомогти вивчити минуле планети.

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