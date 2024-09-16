Марсоход Curiosity сделал новое интересное открытие

Марсоход Curiosity, исследующий кратер Гейл на Марсе, сделал интересное открытие: он нашел скалы, напоминающие книжные страницы. Это геологическое образование имеет тонкие, как бумага, слои осадочных пород, которые создают эффект страниц книги. Это открытие привлекло внимание ученых NASA благодаря необычной форме камней.

Об этом пишет Forbes.

Ученые отмечают, что некоторые слои камней имеют струящиеся структуры, которые, вероятно, образовались под влиянием воды или песка, перенесенного ветром. Исследование этих камней поможет лучше понять влияние воды и ветра на формирование марсианских пород, что немаловажно для NASA, поскольку вода является ключевым компонентом для жизни.

Эти формы камней, хоть и выглядят необычно, не являются редкостью на Марсе. Раньше Curiosity находил скальные образования в форме ложки. Марсианские ветры, перемещающие пыль, создают фантастические формы в марсианских камнях, когда более мягкие породы стираются, а твердые остаются.

Curiosity нашел на Марсе скалы

Curiosity исследует кратер Гейл с 2012 года и с тех пор обнаружил множество интересных объектов, включая чистую серу в одном из камней. В то же время, NASA сталкивается с трудностями в связи с холмистой местностью и изменениями в положении Земли на марсианском небе, что затрудняет прямую связь между марсоходом и учеными на Земле. Однако ожидается, что со временем эти проблемы со связью уменьшатся.

Несмотря на трудности, Curiosity продолжает отправлять изображения и научные данные, включая информацию о камнях, напоминающих книжные страницы, помогая ученым разгадывать загадки "красной планеты".

Напомним, учёные из Европейского космического агентства обнаружили на Марсе уникальный гигантский "смайл", образованный отложениями хлоридной соли. Это открытие поможет изучить прошлое планеты.

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