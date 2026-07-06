Під пісками Єгипту знайшли місто, приховане понад 1600 років: воно збереглося майже без змін

У пустелі Єгипту знайшли давнє місто / © Associated Press

Реклама

У Західній пустелі Єгипту археологи виявили масштабне та надзвичайно добре збережене поселення візантійського періоду, яке залишалося прихованим протягом 1600 років. Розгалужене місто, розташоване в оазі Дахла, показало дослідникам рідкісний за чіткістю зріз повсякденного життя на віддалених єгипетських околицях у IV столітті нашої ери.

Про це повідомляє Daily Mail.

В Єгипті під товщею пустелі знайшли неушкоджене 1600-річне місто

Під час розкопок вчені натрапили на житлові будинки зі склепінчастими дахами, кухнями, печами для хліба та кам’яними жорнами. Цікаво, що поселення має чітке планування: широкі вулиці, що пролягають із півночі на південь, перетинаються з дорогами у напрямку схід-захід, утворюючи площі.

Реклама

Околиці міста захищали дві сторожові вежі та укріплена споруда. У самому центрі, над однією з головних вулиць, височіє церква-базиліка.

Наразі цей об’єкт внесено до Попереднього списку ЮНЕСКО, що означає, що його зовсім скоро офіційно визнають Всесвітньою спадщиною.

Генеральний директор Департаменту старожитностей Дахли та керівник розкопок Махмуд Массуд зазначив, що поселення містить усі архітектурні елементи громади, що функціонувала повноцінно.

Окрім споруд, археологи зібрали багату колекцію артефактів — серед них побутовий керамічний посуд, пляшечки для олій та парфумів, масляні лампи, а також монети.

Реклама

Найціннішою знахідкою фахівці називають унікальний документальний архів мешканців міста.

«Одним із найвизначніших відкриттів під час розкопок є колекція з майже 200 писемних остраків (фрагментів кераміки, які використовувалися як матеріал для письма), що містять тексти як коптською, так і грецькою мовами», — додає голова Сектору ісламських, коптських та юдейських старожитностей Зія Захран.

Написи на глиняних черепках містять листування, фіксацію торговельних операцій та інші деталі тогочасного побуту. Цей період, коли Єгипет понад 250 років перебував у складі Візантійської імперії, став часом розквіту християнства та синкретизму римських традицій, християнської віри та автентичної єгипетської культури.

Знахідка в оазі Дахла стала одним із двох масштабних відкриттів, про які водночас оголосили в Міністерстві туризму та старожитностей Єгипту. Під час других розкопок в районі Марина ель-Аламейн знайшли 18 давніх гробниць з людськими рештками.

Реклама

Цікаві знахідки: останні новини

Нагадаємо, в Австралії виставили на продаж найменше місто в країні — Куладді, розташоване в глибинці Квінсленда. Його вартість становить 400 тисяч австралійських доларів (близько 280 тисяч доларів США). У цю ціну входять житловий будинок із чотирма спальнями та готовий бізнес, який приносить прибуток навіть у міжсезоння, зокрема, завдяки роботі поштового відділення.

Рішення про продаж ухвалили єдині дві мешканки міста, Керол Ярроу та Джо Корнел, які вирішили поїхати після трьох років роботи на благо громади.

Новий власник має бути майстром на всі руки, адже йому доведеться одночасно виконувати обов’язки листоноші, а також керувати місцевим пабом, мотелем, рестораном і магазином, які досі охоче відвідують туристи.

Новини партнерів