Планета нагрівається: знайдено спосіб, як це зупинити

Для боротьби зі зміною клімату потрібне зменшення викидів парникових газів та перехід на стійкі джерела енергії.

Нове дослідження показало, що розпилення алмазного пилу в атмосфері здатне знизити температуру Землі, але чи виправдані такий експеримент.

Про це пише LiveScience.

Вчені запропонували розпилювати алмазний пил у стратосфері для боротьби з глобальним потеплінням. За їхніми розрахунками, щорічне введення 5,5 мільйона тонн (5 мільйонів метричних тонн) алмазного пилу може знизити температуру Землі на 1,8 градуса за Фаренгейтом (1 градус за Цельсієм), що майже компенсує підвищення температури з часів промислової революції.

Цей метод належить до галузі геоінженерії, яка вивчає способи зменшення кількості сонячної енергії, що досягає поверхні Землі. Ідея полягає в тому, щоб розпилювати дрібні частинки в стратосфері — шарі атмосфери на висоті від 12 до 50 кілометрів над поверхнею планети. Ці частинки відбиватимуть сонячне світло назад у космос, зменшуючи нагрівання Землі.

Подібні явища спостерігалися після великих вивержень вулканів, коли викиди сірчистого газу утворювали в стратосфері сульфатні аерозолі, що відбивали сонячне світло і призводили до тимчасового зниження глобальної температури. Однак використання сірки може мати негативні наслідки, такі як кислотні дощі. Алмазний пил, на думку дослідників, є більш стабільним і не утворює згустків, що робить його ефективнішим для цієї мети.

Втім, реалізація такого проєкту потребує значних фінансових витрат. За оцінками, загальна вартість може сягнути 175 трильйонів доларів США. Крім того, існують побоювання щодо непередбачуваних екологічних наслідків та етичних аспектів втручання в кліматичну систему планети.

Деякі науковці закликають до обережності та подальших досліджень, перш ніж вдаватися до таких радикальних методів. Вони наголошують на важливості зменшення викидів парникових газів та переходу до стійких джерел енергії як основних засобів боротьби зі зміною клімату.

Таким чином, хоча розпилення алмазного пилу в атмосфері може тимчасово знизити глобальну температуру, цей метод не вирішує корінних причин зміни клімату і потребує ретельного вивчення перед можливим застосуванням.

Нагадаємо, з 2014 року запаси прісної води на Землі зменшилися на 1200 кубічних кілометрів. Вчені, використовуючи дані супутників GRACE, виявили, що це наслідок не лише зміни клімату, а й посух, які впливають на регіони з частими посухами: Бразилія, Австралія, Європа, Північна Америка та Африка. Земля ще не змогла оговтатися від цієї загрози.

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