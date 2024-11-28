Щороку помиратимуть 30 млн людей: вчені назвали причину

Експерти наголошують, що кліматичні зміни дедалі більше поглиблюють нерівність між регіонами.

Вчені з Інституту хімії Макса Планка представили шокуючі результати нового дослідження, яке прогнозує загибель до 30 мільйонів людей до кінця століття через зміну клімату та забруднення повітря.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Використовуючи передові числові моделювання, експерти оцінили смертність, спричинену екстремальними температурами та забрудненням. Вже зараз кліматичні зміни призводять до десятків тисяч жертв, а до 2100 року ці цифри можуть різко зростати.

За даними дослідження, щорічна кількість смертей через екстремальні температури досягне 10,8 мільйона, що в 7 разів більше, ніж у 2000 році. Забруднення повітря, у свою чергу, спричинить до 19,5 мільйона смертей — в 5 разів більше.

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До кінця XXI століття найбільші виклики через старіння населення та забруднення повітря постануть перед Південною та Східною Азією. Водночас у регіонах із високими доходами — Західній Європі, Північній Америці, Австралії та країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону — смертність, спричинена екстремальними температурами, перевищить показники, пов’язані із забрудненням довкілля.

Зокрема, цей тренд вже помітний у США, Англії, Франції, Японії та Новій Зеландії. Експерти наголошують: кліматичні зміни дедалі більше поглиблюють нерівність між регіонами.

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Прогнози свідчать, що до 2100 року для кожного п’ятого жителя планети небезпека, пов’язана з екстремальними температурами, переважатиме над шкодою від забруднення повітря.

Нагадаємо, вчені NASA знайшли тунелі для ядерних ракет, заховані під льодовим щитом Гренландії.

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