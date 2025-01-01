Планета нагревается: найден способ, как это остановить

Для борьбы с изменением климата требуется уменьшение выбросов парниковых газов и переход на устойчивые источники энергии.

Новое исследование показало, что распыление алмазной пыли в атмосфере способно снизить температуру Земли, но оправданы ли такой эксперимент.

Об этом пишет LiveScience.

Ученые предложили распиливать алмазную пыль в стратосфере для борьбы с глобальным потеплением. По их расчетам, ежегодный ввод 5,5 миллиона тонн (5 миллионов метрических тонн) алмазной пыли может снизить температуру Земли на 1,8 градуса по Фаренгейту (1 градус по Цельсию), что почти компенсирует повышение температуры со времен промышленной революции.

Этот метод относится к области геоинженерии, изучающей способы уменьшения количества солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Идея состоит в том, чтобы распиливать мелкие частицы в стратосфере – слое атмосферы на высоте от 12 до 50 километров над поверхностью планеты. Эти частицы будут отражать солнечный свет обратно в космос, уменьшая нагрев Земли.

Подобные явления наблюдались после обширных извержений вулканов, когда выбросы сернистого газа образовывали в стратосфере сульфатные аэрозоли, отражавшие солнечный свет и приводившие к временному снижению глобальной температуры. Однако использование серы может иметь отрицательные последствия, такие как кислотные дожди. Алмазная пыль, по мнению исследователей, более стабильна и не образует сгустков, что делает ее более эффективной для этой цели.

Впрочем, реализация такого проекта требует значительных финансовых затрат. По оценкам, общая стоимость может составить 175 триллионов долларов США. Кроме того, существуют опасения по поводу непредсказуемых экологических последствий и этических аспектов вмешательства в климатическую систему планеты.

Некоторые ученые призывают к осторожности и дальнейшим исследованиям, прежде чем прибегать к таким радикальным методам. Они отмечают важность уменьшения выбросов парниковых газов и перехода к устойчивым источникам энергии как основных средств борьбы с изменением климата.

Таким образом, хотя распыление алмазной пыли в атмосфере может временно снизить глобальную температуру, этот метод не разрешает коренных причин изменения климата и требует тщательного изучения перед возможным применением.

Напомним, с 2014 года запасы пресной воды на Земле снизились на 1200 кубических километров. Ученые, используя данные спутников GRACE, обнаружили, что это следствие не только изменения климата, но и засух, влияющих на частые засухи: Бразилия, Австралия, Европа, Северная Америка и Африка. Земля еще не смогла оправиться от этой угрозы.

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