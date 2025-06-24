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- Наука та IT
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У знаменитій картині "Мона Ліза" виявили сліди особливого компонента
Вчені розкрили, як саме Леонардо да Вінчі створював свої знамениті шари фарби.
Сучасні технології допомогли вченим розкрити нову таємницю «Мони Лізи» Леонардо да Вінчі. У фарбі картини виявили рідкісну речовину плюмбонакрит, яка свідчить про використання художником унікальної техніки для загущення фарби і додання їй золотистого відтінку.
Про це йдеться у Journal of the American Chemical Society.
В останньому дослідженні, опублікованому у Journal of the American Chemical Society, було виявлено рідкісну хімічну речовину — плюмбонакрит — у нижньому шарі фарби цієї знаменитої роботи. Цей компонент утворюється як побічний продукт оксиду свинцю і свідчить про те, що Леонардо, ймовірно, додав оксид свинцю у вигляді порошку, щоб зробити фарбу густішою і пришвидшити її висихання.
Головний автор дослідження пояснив, що художник, напевно, змішував цей порошок з лляною або горіховою олією. Така суміш створювала густу текстуру, схожу на мед, яка висихала швидше, а також додавала фарбі теплого золотистого відтінку, помітного на портреті.
Щоб виявити цей секрет, науковці застосували рентгенівські промені у синхротроні — потужному прискорювачі частинок. Вони дослідили крихітний зразок фарби, менший за людське волосся, взятий із верхнього правого кута полотна. Цей передовий метод дозволив встановити точну атомну структуру та підтвердити наявність плюмбонакриту — це вперше, коли подібне відкриття зроблено на роботах Леонардо.
Це відкриття ще раз доводить, що да Вінчі був не тільки видатним художником, а й справжнім експериментатором. Кожна його робота унікальна з технічної точки зору, адже він ніколи не повторював одні й ті самі прийоми, а постійно шукав нові шляхи для вдосконалення свого мистецтва.
Цікаво, що раніше плюмбонакрит виявляли в картинах Рембрандта, що свідчить про можливість використання цієї технології голландським майстром через півтора століття після Леонардо. Це підтверджує, як інновації великих художників передавалися і впливали на наступні покоління, підкреслюючи не лише художній, а й науковий геній да Вінчі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівчиня з епохи Відродження Анн Піццоруссо стверджує, що їй вдалося розгадати одну з таємниць картини «Мона Ліза». Дослідниця запевняє, що вона визначила фон портрета: місто Лекко, розташоване на березі озера Комо на півночі Італії.