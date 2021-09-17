В озоновому шарі атмосфери утворилася рекордно велика діра – вчені 

Діра швидко збільшується у розмірі.

Дослідники Служби моніторингу атмосфери імені Коперника повідомили, що над південною півкулею Землі в озоновому шарі атмосфери утворилася діра , яка на 75% більша від усіх раніше зафіксованих.

Про це пише The Guardian.

Зазвичай озонові діри утворюються над південною півкулею Землі через руйнацію озону під дією сонячного проміння та атмосферних викидів від діяльності людини. Особливо шкідливими для озону є викиди фреону – газу, що використовується у холодильних установках та аерозольних системах.

Вчені повідомили, що цьогорічна діра швидко збільшується у розмірі.

"На цьому етапі ми не можемо сказати, як далі буде розвиватися цьогорічна озонова діра. Однак цього року вона надзвичайно подібна до діри 2020 року, коли вона була однією з найглибших та найдовших", – повідомив директор служби моніторингу атмосфери імені Коперника Вінсент-Анрі Пеуч.

Що таке озонова діра?

Значне зниження концентрації озону в озоновому шарі планети, який захищає планету від ультрафіолетового опромінення. У разі зменшення концентрації озону таке опромінення може зашкодити людям і тваринам, також воно нагріває світовий океан, збільшуючи смертність морських істот і рослин.

Нагадаємо, через аномально низькі температури над Північним полюсом на початку року там почала утворюватися нова озонова діра - зараз вона сягнула площі у рекордний мільйон квадратних кілометрів.

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