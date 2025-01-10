Як павуки виявляють запахи: нове відкриття вчених

Самці павуків використовують нюхові волоски, або сенсили, на своїх ногах як органи нюху

Павуки тисячоліттями жили поруч із людьми, але одна з головних загадок їхнього життя залишалася невирішеною: як вони виявляють запахи? Нещодавно вчені знайшли відповідь, розв’язавши цю таємницю.

Про це повідомило видання Science Alert.

Вчені виявили, що самці павуків використовують нюхові волоски, або сенсили, на своїх ногах як органи нюху. Ці сенсили допомагають виявляти статеві феромони самок.

"Відкриття кладе кінець десятирічним пошукам цих невловимих сенсил, які наразі ідентифіковані та нанесені на карту. Це також відкриває можливості для поглиблених досліджень механізму, що лежить в основі нюху павуків", - йдеться в повідомленні.

Нове дослідження виявило сенсили з порами на стінках на ходильних ногах самців павуків-ос (Argiope bruennichi). Ці структури виявилися важливими для виявлення запахів з високою чутливістю, зокрема статевих феромонів. Більш того, сенсили з порами виявилися поширеними серед різних видів павуків, що змінює наше розуміння їхнього нюху. Дослідження також показало, що ці сенсили відрізняються від тих, що зустрічаються у комах та інших членистоногих, відкриваючи нові аспекти еволюції нюху в павуків.

Вчені з'ясували, що структури на верхній частині ніг павуків, ймовірно, здатні вловлювати запахи, що передаються повітрям. Цікаво, що ці сенсили виявили лише у дорослих самців павуків.

Подальші дослідження 19 видів павуків з 16 родин показали, що ці сенсили характерні для більшості самців. Однак вони відсутні в базальних групах павуків, таких як павуки-пастки, що живуть в Азії. Це свідчить про те, що сенсили розвивалися кілька разів незалежно в різних лініях павуків, а деякі види втратили їх.

Нагадаємо, вчені розкрили геном однієї з найбільш загадкових тварин на планеті.

Читайте також: