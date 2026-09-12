Леді Гага вперше стала мамою

Леді Гага / © Associated Press

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Співачка Леді Гага народила першу дитину від свого нареченого, підприємця Майкла Поланскі.

Про написало видання Dawn.

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Джерело підтвердило Page Six і People інформацію про народження дитини. Водночас ім’я, стать і дата народження немовляти наразі не розголошувалися.

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Представники співачки також не прокоментували інформацію. Тому стверджувати, що співачці вдалося приховати всі дев’ять місяців вагітності, поки не можна: невідомо, коли народилася дитина.

Співачка неодноразово казала, що хоче мати дітей. У жовтні 2025 року в інтерв’ю Стівену Колберу вона назвала материнство своїм бажаною «наступною головною роллю». Раніше Гага розповідала, що вони з Поланськи обговорювали створення сім’ї і що, на її думку, він стане чудовим батьком.

40-річна виконавиця, справжнє ім’я якої Стефані Джерманотта, почала стосунки з Поланскі 2020 року. 2024 року вона заручилася з підприємцем.

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