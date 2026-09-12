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Леді Гага вперше стала мамою
Ексцентрична співачка та її обранець Майкл Поланскі стали батьками.
Співачка Леді Гага народила першу дитину від свого нареченого, підприємця Майкла Поланскі.
Про написало видання Dawn.
Джерело підтвердило Page Six і People інформацію про народження дитини. Водночас ім’я, стать і дата народження немовляти наразі не розголошувалися.
Представники співачки також не прокоментували інформацію. Тому стверджувати, що співачці вдалося приховати всі дев’ять місяців вагітності, поки не можна: невідомо, коли народилася дитина.
Співачка неодноразово казала, що хоче мати дітей. У жовтні 2025 року в інтерв’ю Стівену Колберу вона назвала материнство своїм бажаною «наступною головною роллю». Раніше Гага розповідала, що вони з Поланськи обговорювали створення сім’ї і що, на її думку, він стане чудовим батьком.
40-річна виконавиця, справжнє ім’я якої Стефані Джерманотта, почала стосунки з Поланскі 2020 року. 2024 року вона заручилася з підприємцем.