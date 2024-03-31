1 квітня — яке церковне свято, чому на Марії хліб не можна різати ножем

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 1 квітня, в православному календарі день пам’яті Марії Єгипетської. Відома також як Преподобна Марія. Вона є однією з найвідоміших постатей у християнській історії покаяння. Її життя символізує перетворення від грішного шляху до духовного просвітлення та святості.

Народилася в кінці V століття в Олександрії, Марія втекла з дому у віці 12 років і прожила 17 років у розпусті, спокушаючи багатьох молодих людей. Її життя змінилося під час подорожі до Єрусалима на свято Воздвиження Хреста Господнього. Вона намагалася увійти до Храму Воскресіння Христового, але невидима сила заважала їй це зробити. Після молитви перед іконою Божої Матері, вона змогла увійти до храму і поклонитися Святому Хресту.

Після цього вона почула голос, який наказав їй йти за Йордан, де вона знайде спокій. Марія послухалася і провела решту свого життя в пустелі, де вона вела аскетичне життя, молячись і покутуючи за свої гріхи. Вона прожила в пустелі 47 років, з яких 17 років боролася зі спокусами та помислами про своє минуле.

Єдиним свідком її життя в пустелі став ієромонах Зосима, який зустрів її під час Великого посту. Марія розповіла йому про своє життя і попросила принести їй Святі Христові Тайни. Зосима виконав її прохання, і коли він повернувся через рік, він знайшов її мертвою.

Прикмети 1 квітня

Народні прикмети 1 квітня / Фото: Pexels

На небі вночі не видно зірок — чекайте на теплу погоду.

Хмари синього кольору прогнозують потепління і дощі.

Сонячна погода — така ж буде ще два весняні місяці.

Що завтра не можна робити

Наші предки намагалися цього дня не влаштовувати гучні вечірки та не запрошувати в гості друзів. Вірили, що це погана прикмета. Також хліб на Марії не прийнято різати ножем, краще ламати руками. Інакше, можна накликати на себе біду.

Що можна робити завтра

Існувала цікава традиція: господині цього дня начисто вимивали вхідні двері, а потім над ними вішали підкову ріжками догори. Це захищало від злих духів.

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