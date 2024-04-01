Астрологічний прогноз на 1 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли легко та швидко засвоюється нова інформація, тому рекомендується присвятити його набуттю нових знань та навичок.

Символ дня: Манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий, багряний.

Щасливе каміння дня: блакитний агат, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: небажано відвідувати місця масового скупчення людей — імунітет зараз перебуває практично на нулі, тому велика ймовірність підхопити вірус.

Харчування дня: не рекомендується як переїдати, так і голодувати — шлунок цієї місячної доби потребує навантаження.

Стрижка дня: стригтися можна тільки у разі потреби.

Дачні роботи дня: поливання рослин – у цьому разі, домашніх – необхідно обмежити, а то й зовсім – скоротити.

Магія та містика дня: можна вивчати Біблію та езотеричні праці.

Сни дня: на сни дня необхідно звернути пильну увагу – у них може бути підказка щодо того, як знайти відповідь на важливе професійне – чи особисте – питання.

Табу дня: не можна розголошувати чужі таємниці та секрети.

Цитата дня: «Щирість – мати правди та вивіска чесної людини» (Дені Дідро).

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