Астрологический прогноз на 1 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда легко и быстро усваивается новая информация, поэтому рекомендуется посвятить его приобретению новых знаний и навыков.

Символ дня: Манускрипт.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, багряный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: нежелательно посещать места массового скопления людей – иммунитет сейчас находится практически на нуле, поэтому велика вероятность подхватить вирус.

Питание дня: не рекомендуется как переедать, так и голодать – желудок в эти лунные сутки нуждается в нагрузке.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.

Дачные работы дня: полив растений – в данном случае, домашних – необходимо ограничить, а то и вовсе – сократить.

Магия и мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические труды.

Сны дня: на сны дня необходимо обратить пристальное внимание – в них может содержаться подсказка относительно того, как найти ответ на важный профессиональный – или личный – вопрос.

Табу дня: нельзя разглашать чужие тайны и секреты.

Цитата дня: «Искренность – мать правды и вывеска честного человека» (Дени Дидро).

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