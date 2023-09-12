10 переваг маленьких грудей: чому варто полюбити свої форми

Чому і коли у жінок виникла проблема мініатюрних грудей, та які форми вважаються маленькими? Хоча чоловіки думають, що маленькі груди мають більше переваг, ніж недоліків.

Переважна більшість дівчат комплексують через маленькі груди, хоча не підозрюють, які вони мають переваги. Маленькі груди не менш привабливі для чоловіків, ніж третього розміру і вище. Чому слід пишатися своїми принадами, і які можливості мають власниці невеликого бюсту – читайте далі.

Чому виникла проблема маленьких грудей?

Для жінки маленькі груди – це зазвичай дуже велика психологічна проблема, яка виникає внаслідок нездорової самооцінки. Така ситуація часто стається в підлітковому віці, коли психіка ще несформована. Зазвичай самооцінка може похитнутися через булінг з боку однолітків. Або коли дівчина дивиться на своїх подруг і бачить, що візуально відрізняється формами від своїх ровесниць.

Якщо такий комплекс з’являється у дорослому віці, то це може бути пов’язане з тим, що розміри грудей поступаються загальноприйнятим нормам краси. Чи коли у жінки є проблеми з протилежною статтю, і вона думає, що цьому виною маленькі груди.

Які груди вважаються маленькими?

Невеликі груди – це ті, що практично непомітні під одягом. Наприклад, у жінок, що мають пишні форми, груди з другим розміром також будуть непомітними. Візуально складається враження, що це груди першого розміру. Але все ж, маленькими грудьми вважаються форми нульового та першого розміру.

А щодо другого розміру грудей, то тут питання досить спірне. Наприклад, чоловіки вважають, що такий розмір самий оптимальний для жінок. Та якщо тендітна пані одягне сукню з глибоким вирізом і без бюстгальтера чи корсета, то груди будь виглядати маленькими.

Те, який вигляд мають груди, залежить не тільки від фігури жінки, а й від постави. При стрункій поставі маленькі груди виглядатимуть візуально більшими, а якщо у жінки нерівний стан, то бюст навіть третього розміру буде непримітний. Також дуже відіграє роль правильно підібрана білизна. Груди будуть маленькими, якщо бюстгальтер не допоможе утворити маленьку улоговинку.

Що думають чоловіки про маленькі груди?

Кожного року у світі проводяться десятки соціологічних опитувань стосовно проблеми маленьких грудей. Жінок дуже турбує така проблема, оскільки суспільство сприймає груди маленького розміру як ваду. І цю проблему не завжди виходить скоригувати доступними засобами, що можна придумати – це одягнути бюстгальтер з ефектом «пуш-ап». Деякі з дівчат переконані, що це питання можна вирішити за допомогою пластичної хірургії.

Щодо ставлення чоловіків до проблеми маленьких грудей, то тут можна виділити три основні пункти.

Акуратність. Навіть самі апетитні форми великих розмірів можуть стати непривабливими, якщо верхня частина фігури має недбалий вигляд. Вважається, що така проблема досить поширена у власниць грудей третього і більше розміру. Чоловіки люблять дивитися на великий бюст, але поруч себе їм хочеться бачити жінку, яка не привертатиме уваги навколишніх чоловіків своїми формами. Жінка, яка любить себе та свої форми, випромінює в навколишнє середовище впевненість та чарівність. Тому чоловік, який з нею поряд, зовсім не звертає уваги на такі нюанси.

Недоліки маленьких грудей

Глибоке декольте. Якщо говорити про недоліки, то маленькі груди не призначені для хвилюючого глибокого декольте.

Проблема плоских грудей у спортивній білизні. Спортивний бюстгальтер зшитий таким чином, щоб утримувати бюст під час виконання вправ у спортзалі. Тому маленькі груди мають плоский вигляд у такому бюстгальтері. Якщо жінка веде активний спосіб життя, то їй краще вибрати бюстгальтер, що має чашечки.

Важко підібрати силіконові чашечки. Такі наклейки жінки використовують, щоб скоригувати форму грудей. У випадку з маленькими грудьми вони не прилягають щільно до тіла, тому часто сповзають. Щоб збільшити груди, краще використовувати звичайні бюстгальтери з ефектом «пуш-ап».

10 переваг маленьких грудей

Жінки, які мають маленькі груди практично не страждають болями в спині. З роками у власниць маленького бюсту не виникає проблем із обвисанням грудей. Не пітніє шкіра під грудьми. Під час сексу маленькі груди можна не підтримувати, щоб не відчувати біль. Дуже зручно лежати на животі, а вночі спати у будь-якій позі, це не викликатиме дискомфорту. Маленькі груди набагато чутливіші за великі. Згідно статистиці чоловіки більше люблять маленькі груди. Маленькі груди завжди мають гарну форму. Можна не носити бюстгальтер, вдягати одяг з глибоким вирізом, і ніхто не сприйматиме це за вульгарність. Під час розмови чоловіки дивитимуться вам в очі, а не в декольте.

Як візуально збільшити маленькі груди?

Носити одяг з накладними кишенями. Ці деталі розташовані у верхній частині вбрання, тому візуально збільшують груди. Можна вдягати одяг з великими кишенями, тоді ефект буде помітнішим. Багатошаровість. Це те, що коригує фігуру, а образ робить більш цікавим. Так, наприклад, светр, одягнений поверх сорочки, чи прикраси в декілька шарів зроблять груди візуально більшими. Горизонтальні принти. Будь-яка горизонталь в одязі значно розширює, а для жінки з маленькими грудьми це буде чудовою корекцією. Можна носити одяг з квітами в області бюсту, з горизонтальними смужками, з декоративними швами – все це буде додавати об’єму маленьким грудям. Яскраві відтінки. Колір – це один з найкращих способів для того, щоб візуально скоригувати фігуру. Тому для збільшення грудей у верхній частині вбрання потрібно використовувати яскраві, насичені кольори, а низ варто вибирати нейтральних відтінків. Яскравий колір буде привертати увагу і додавати обсяг. Блискучі фактури тканин. Паєтки, люрекс, парча та інші яскраві фактури за рахунок того, що здатні відбивати світло, також допоможуть візуально збільшити груди.

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