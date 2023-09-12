10 преимуществ маленькой груди: почему стоит полюбить свои формы

Почему и когда у женщин возникла проблема миниатюрной груди и какие формы считаются маленькими? Хотя мужчины думают, что маленькая грудь имеет больше преимуществ, чем недостатков.

Подавляющее большинство девушек комплексуют через маленькую грудь, хотя не подозревают, какие они имеют преимущества. Маленькая грудь не менее привлекательна для мужчин, чем третьего размера и выше. Почему следует гордиться своими прелестями, и какие возможности имеют обладательницы небольшого бюста – читайте дальше.

Почему возникла проблема маленькой груди?

Для женщины маленькая грудь – это обычно очень большая психологическая проблема, возникающая вследствие нездоровой самооценки. Такая ситуация часто происходит в подростковом возрасте, когда психика еще не сформирована. Обычно самооценка может пошатнуться из-за буллинга со стороны сверстников. Или когда девушка смотрит на своих подруг и видит, что зрительно отличается формами от своих сверстниц.

Если такой комплекс появляется во взрослом возрасте, это может быть связано с тем, что размеры груди уступают общепринятым нормам красоты. Или когда у женщины есть проблемы с противоположным полом, и она думает, что этому виной маленькая грудь.

Какая грудь считается маленькой?

Небольшая грудь – это практически незаметная под одеждой. Например, у женщин, имеющих пышные формы, грудь со вторым размером также будет незаметной. Зрительно складывается впечатление, что это грудь первого размера. Но все же, маленькой грудью считаются формы нулевого и первого размера.

А что касается второго размера груди, то здесь вопрос достаточно спорный. К примеру, мужчины считают, что такой размер самый оптимальный для женщин. Но если хрупкая дама наденет платье с глубоким вырезом и без бюстгальтера или корсета, то грудь будь выглядит маленькой.

То, как выглядит грудь, зависит не только от фигуры женщины, но и от осанки. При стройной осанке маленькая грудь будет выглядеть визуально больше, а если у женщины неровное состояние, то бюст даже третьего размера будет незаметен. Также очень играет роль правильно подобранное белье. Грудь будет маленькой, если бюстгальтер не поможет образовать маленькую ложбинку.

Что думают мужчины о маленькой груди?

Каждый год в мире проводятся десятки социологических опросов относительно проблемы маленькой груди. Женщин очень беспокоит такая проблема, поскольку общество воспринимает грудь маленького размера как порок. И эту проблему не всегда получается скорректировать доступными средствами, что можно придумать – это надеть бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Некоторые из девушек убеждены, что этот вопрос можно решить с помощью пластической хирургии.

Что касается отношения мужчин к проблеме маленькой груди, то здесь можно выделить три основных пункта.

Аккуратность. Даже самые аппетитные формы больших размеров могут стать непривлекательными, если верхняя часть фигуры выглядит небрежно. Считается, что такая проблема достаточно распространена у обладательниц груди третьего и большего размера. Мужчины любят смотреть на большой бюст, но рядом с ним хочется видеть женщину, которая не будет привлекать внимание окружающих мужчин своими формами. Женщина, любящая себя и свои формы, излучает в окружающую среду уверенность и обаяние. Поэтому мужчина, который рядом с ней, совсем не обращает внимания на такие нюансы.

Недостатки маленькой груди

Глубокое декольте. Если говорить о недостатках, то маленькая грудь не предназначена для волнующего глубокого декольте.

Проблема плоской груди в спортивном белье. Спортивный бюстгальтер сшит таким образом, чтобы удерживать бюст во время выполнения упражнений в спортзале. Поэтому маленькая грудь имеет плоский вид в таком бюстгальтере. Если женщина ведет активный образ жизни, то ей лучше выбрать бюстгальтер, имеющий чашечки.

Трудно подобрать силиконовые чашечки. Такие наклейки женщины используют, чтобы скорректировать форму груди. В случае с маленькой грудью они не прилегают плотно к телу, поэтому часто сползают. Чтобы увеличить грудь, лучше использовать обычные бюстгальтеры с эффектом пуш-ап.

10 преимуществ маленькой груди

Женщины, имеющие маленькую грудь практически не страдают болями в спине. С годами у обладательниц маленького бюста не возникает проблем с обвисанием груди. Не потеет кожа под грудью. Во время секса маленькую грудь можно не поддерживать, чтобы не чувствовать боли. Очень удобно лежать на животе, а ночью спать в любой позе это не будет вызывать дискомфорта. Маленькая грудь гораздо чувствительнее большой. Согласно статистике мужчины больше любят маленькую грудь. Маленькая грудь всегда имеет хорошую форму. Можно не носить бюстгальтер, одевать одежду с глубоким вырезом, и никто не будет воспринимать это за пошлость. Во время разговора мужчины будут смотреть в глаза, а не в декольте.

Как визуально увеличить маленькую грудь?

Носите одежду с накладными карманами. Эти детали расположены в верхней части наряда, поэтому визуально увеличивают грудь. Можно одевать одежду с большими карманами, тогда эффект будет более заметным. Многослойность. Это то, что корректирует фигуру, а образ делает более интересным. Так, например, свитер, одетый поверх рубашки, или украшения в несколько слоев сделают грудь визуально больше. Горизонтальные принты. Любая горизонталь в одежде значительно расширяет, а для женщины с маленькой грудью это будет превосходной коррекцией. Можно носить одежду с цветами в области бюста, с горизонтальными полосками, с декоративными швами – все это будет придавать объем маленькой груди. Яркие оттенки. Цвет – это один из самых лучших способов для того, чтобы визуально скорректировать фигуру. Поэтому для увеличения груди в верхней части наряда нужно использовать яркие, насыщенные цвета, а низ следует выбирать нейтральных оттенков. Яркий цвет будет привлекать внимание и прибавлять объем. Сверкающие фактуры тканей. Поетки, люрекс, парча и другие яркие фактуры за счет того, что способны отражать свет, также помогут визуально увеличить грудь.

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