Командиры ВСУ пытаются улучшить тактическое положение на линии столкновения. В этом помогают даже россияне, допускающие многочисленные ошибки на фронте.

Россияне перекидывают резервы с направления на направление и таким образом только помогают ВСУ улучшать свое тактическое положение.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"Пользуясь ослаблением врага, наши командиры на местах пытаются улучшать свое тактическое положение", – рассказал Штупун.

По его словам, сейчас в Опытном Донецкой области продолжается плановая боевая работа, а тактическая ситуация там достаточно изменчива. В районе Авдеевки враг пытается прорываться к северу от города, но без успехов. Противник продолжает пехотные штурмы в районе Марьинки.

"Наши воины успешно уничтожают захватчиков", – сказал Штупун.

В частности, на Бахмутском направлении в течение прошлой недели ВСУ освободили 2 кв. км. Сейчас вблизи города уже вернули 49 кв. км территории Украины.

Кроме того, на этом направлении Силы обороны имели успех в районе населенных пунктов Клищиевка и Андреевка. Там украинские защитники вытеснили противника с занимаемых позиций, так что есть определенные продвижения вперед.

Напомним, ранее военный аналитик Юлиан Репке в комментарии BILD заявил, что украинские войска якобы вошли в село Новомайорское Донецкой области.

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