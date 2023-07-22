23 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 23 липня, в православному календарі день пам’яті преподобного Антонія Печерського. Преподобний Антоній Печерський (приблизно 983-1073), також відомий як Антоній Києво-Печерський, був видатним православним святим і монахом, засновником Києво-Печерської Лаври — одного з найвідоміших монастирів Київської Русі. Він народився у X столітті поблизу Чернігова, що тепер є частиною сучасної України.

Про життя Антонія відомо досить мало деталей, оскільки багато інформації про нього містикально-легендарного характеру. Історичні записи про нього базуються на творах істориків того часу та усно-народних легендах, які з часом набули символічного значення.

За переказами, Антоній прийняв монашество в молодому віці і швидко здобув славу святого чоловіка, який віддавав багато часу молитві та покаянню. За бажанням знайти спокій і віддалитись від світських суєт, він 1051 року разом із своїми спільниками оселився у печерах на скелях Дніпра поблизу Києва, де пізніше була заснована Києво-Печерська Лавра.

Антоній був відомий своїм строгим аскетизмом, самовідданістю та милосердям. Він велів монахам дотримуватись жорстких правил і режиму дня, а також практикувати молитву та фізичні покарання. За його життя лавра поступово зростала чисельністю, заробляючи шану й повагу на всій Русі.

Після смерті 1073 року мощі преподобного Антонія стали об'єктом паломництва та чудес, що збільшило його популярність. Він був утіленням духовного піднесення та милосердя для людей, які зверталися до нього у своїх молитвах.

Києво-Печерська Лавра продовжила існувати протягом століть, переживаючи періоди слави та темряви, зазнавши впливу різних історичних подій. Вона залишалась одним із найважливіших центрів духовності, освіти та культури в Східній Європі.

Церковне свято 23 липня — день пам'яті 45-ти мучеників у Нікополі вірменському

У XVII столітті, Армения перебувала під владою Османської імперії, яка намагалася поширити іслам серед населення, зокрема християн. В цьому контексті, у місті Нікополь, що знаходилося на території сучасної Туреччини, відбувся один із випадків масового переслідування християн.

За легендою, 45 арменських християн відмовилися перейти в іслам і залишились вірними своїм християнським переконанням. Це викликало гнів імперських властей, і християнам дали останню можливість відмовитись від християнства і обрати іслам. Однак, вони не змогли зробити цього і були громадськи посаджені в тюрму.

Свідомі своєї віри і готові жертвувати своїми життями, ці 45 мужніх людей відмовилися відмовитися від своїх християнських переконань навіть під загрозою смерті. Імперські власті були безжальні, і таким чином, ці 45 мучеників були публічно казнені за свою вірність Христу.

Смерть цих 45 мучеників стала символом непохитної віри і мужності для арменської спільноти. Вони стали національними героями і символами опору проти переслідувань християн. Кожен рік, в Армении і серед арменської діаспори, відзначається день пам'яті про цих 45 мучеників, який слугує нагадуванням про жертовність і відданість своїм переконанням.

Прикмети 23 липня

Народні прикмети 23 липня / Фото: Pexels

Метеликів ніде не видно — чекайте на дощ.

Гуркіт грому дуже гучний — дощ буде затяжним.

хмари вкрили все небо до сильного вітру.

Що завтра не можна робити

Не бажано цього дня прати, прасувати чи змінювати постільну білизну. Не рекомендується дивитися в чужі вікна, бо можна забрати чужу долю. Церква суворо забороняє пліткувати і брехати, тому що можна накликати на себе біду і хворобу.

Що можна робити завтра

Преподобного Антонія завжди вважали покровителем рибалок, тому цього дня було прийнято йти до водойми. Риби можна буде зловити багато. Вдалою буде будь-яка подорож, а всі плани, які ви намітили, точно здійсняться.

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