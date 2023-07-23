23 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 23 июля, в православном календаре день памяти преподобного Антония Печерского. Преподобный Антоний Печерский (примерно 983-1073 гг.), также известный как Антоний Киево-Печерский, был выдающимся православным святым и монахом, основателем Киево-Печерской Лавры — одного из самых известных монастырей Киевской Руси. Он родился в X веке близ Чернигова, который теперь является частью современной Украины.

О жизни Антония известно достаточно мало деталей, поскольку много информации о нем мистикально-легендарного характера. Исторические записи о нем базируются на произведениях историков того времени и устно-народных легендах, которые со временем приобрели символическое значение.

По преданию, Антоний принял монашество в молодом возрасте и быстро снискал славу святого человека, который отдавал много времени молитве и покаянию. По желанию обрести покой и удалиться от светских сует, он в 1051 году вместе со своими сообщниками поселился в пещерах на скалах Днепра близ Киева, где позже была основана Киево-Печерская Лавра.

Антоний был известен своим строгим аскетизмом, самоотверженностью и милосердием. Он велел монахам соблюдать жесткие правила и режим дня, а также практиковать молитву и физические наказания. При его жизни лавра постепенно росла численностью, зарабатывая уважение и уважение на всей Руси.

После смерти 1073 г. мощи преподобного Антония стали объектом паломничества и чудес, что увеличило его популярность. Он был воплощением духовного возвышения и милосердия для людей, обращавшихся к нему в своих молитвах.

Киево-Печерская Лавра продолжила существовать на протяжении веков, переживая периоды славы и тьмы, испытав влияние различных исторических событий. Она оставалась одним из самых важных центров духовности, образования и культуры в Восточной Европе.

Церковный праздник 23 июля – день памяти 45-ти мучеников в Никополе армянском

В XVII веке, Армения находилась во власти Османской империи, которая пыталась распространить ислам среди населения, в том числе христиан. В этом контексте, в городе Никополь, находившемся на территории современной Турции, произошел один из случаев массового преследования христиан.

По легенде, 45 арменских христиан отказались перейти в ислам и остались верны своим христианским убеждениям. Это вызвало гнев имперских властей, и христианам дали последнюю возможность отказаться от христианства и избрать ислам. Однако они не смогли сделать этого и были общественно посажены в тюрьму.

Сознающие свою веру и готовые жертвовать своими жизнями, эти 45 мужественных людей отказались отказаться от своих христианских убеждений даже под угрозой смерти. Имперские власти были безжалостны, и таким образом, эти 45 мучеников были публично казнены за свою верность Христу.

Смерть этих 45 мучеников стала символом непоколебимой веры и мужества для арменского сообщества. Они стали национальными героями и символами сопротивления против преследований христиан. Каждый год, в Армении и среди арменской диаспоры, отмечается день памяти об этих 45 мучениках, служащий напоминанием о жертвенности и преданности своим убеждениям.

Приметы 23 июля

Народные приметы 23 июля / Фото: Pexels

Бабочек нигде не видно — ждите дождя.

Грохот грома очень громкий – дождь будет затяжным.

облака покрыли все небо до сильного ветра.

Что сегодня нельзя делать

Не желательно стирать, гладить или менять постельное белье. Не рекомендуется смотреть в чужие окна, потому что можно отнять чужую судьбу. Церковь строго запрещает сплетничать и лгать, потому что можно навлечь на себя беду и болезнь.

Что можно делать сегодня

Преподобного Антония всегда считали покровителем рыбаков, поэтому в этот день было принято идти в водоем. Рыбы можно будет поймать многое. Удачным будет любое путешествие, а все наметившиеся планы точно осуществятся.

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