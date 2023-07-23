После вражеской атаки в Одессе повреждены многие жилые дома — власти

Об этом сообщает Telegram-канал с новостями и официальными комментариями органов власти Одессы.

Соответствующие службы фиксируют все повреждения. После окончания работы коммунальные работники приступят к ликвидации последствий атаки.

"В случае повторной воздушной тревоги просим немедленно уходить в укрытие!", — говорится в сообщении.

Также в результате ночной российской атаки есть погибший. Представители власти уже выразили свои соболезнования семье погибшего.

Добавим, что в результате вражеской атаки в Одессе пострадали 18 человек, среди них — 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.

К тому же в Одессе в результате вражеской атаки разрушен Спасо-Преображенский собор: из-под завалов достали икону-покровительницу города.