Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Після ворожої атаки в Одесі пошкоджено чимало житлових будинків - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1300
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після ворожої атаки в Одесі пошкоджено чимало житлових будинків - влада

Вночі ворог атакував Одесу / Фото: ТСН.ua

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Про це інформує Telegram-канал з новинами та офіційними коментарями органів влади Одеси. 

Наразі відповідні служби фіксують всі пошкодження. Після закінчення роботи комунальні працівники  розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.

"В разі повторної повітряної тривоги просимо негайно йти в укриття!", - йдеться у повідомленні. 

Також унаслідок нічної російської атаки є загиблий. Представники влади вже висловили свої співчуття родині загиблого. 

Додамо, що унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти. 

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика

До того ж в Одесі унаслідок ворожої атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор: з-під завалів дістали ікону-покровительку міста

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1300
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація