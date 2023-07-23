Після ворожої атаки в Одесі пошкоджено чимало житлових будинків - влада

Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Про це інформує Telegram-канал з новинами та офіційними коментарями органів влади Одеси.
Наразі відповідні служби фіксують всі пошкодження. Після закінчення роботи комунальні працівники розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.
"В разі повторної повітряної тривоги просимо негайно йти в укриття!", - йдеться у повідомленні.
Також унаслідок нічної російської атаки є загиблий. Представники влади вже висловили свої співчуття родині загиблого.
Додамо, що унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти.
Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.
Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.
До того ж в Одесі унаслідок ворожої атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор: з-під завалів дістали ікону-покровительку міста.
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