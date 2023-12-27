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28 грудня — яке церковне свято, чому не можна зустрічати цей день на самоті

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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28 грудня — яке церковне свято, чому не можна зустрічати цей день на самоті

Церковне свято 28 грудня / Фото: pixabay.com

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 грудня, в православному календарі день пам’яті двадцяти тисяч християнських мучеників. День пам’яті 20 тисяч мучеників — це важливе православне свято. Воно присвячене християнам, які загинули за віру в Христа 302 року в місті Нікомедія (сучасна Туреччина). Їх спалили в церкві, коли вони відмовилися вийти та принести жертву язичницьким богам за наказом римського імператора Максиміана.

Прикмети 28 грудня

Народні прикмети 28 грудня / © Pexels
Народні прикмети 28 грудня / Фото: Pexels
  • Заметіль — до дощового літа.
  • Цвірінькають горобці — скоро потепліє.
  • Ворони літають в небі — до снігопаду, сідають на дерева — будуть морози.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними повір'ями цей день називали Різдвяний м'ясоїд. Не можна було зустрічати його на самоті. Інакше доведеться весь рік провести далеко від дому та близьких. Погана прикмета брати гроші чи продукти в борг, довго не зможеш виплутатися з фінансової кризи. А ще не можна шити або в'язати, щоб не заплутати свою долю.

Що можна робити завтра

На Різдвяний м'ясоїд було прийнято готувати і подавати до столу лише м'ясні продукти. Також намагалися всією родиною загадати одне бажання — тоді воно обов'язково збудеться.

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Перегляди
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