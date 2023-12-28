Астрологічний прогноз на 28 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна починати невеликі справи, від великих та серйозних цього дня краще відмовитись. Можна ухвалювати важливе рішення та спілкуватися з родичами та друзями.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий, каштановий, коричневий, шоколадний.

Щасливі камені дня: турмалін, чароїт, шпинель, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: знизиться згортання крові, тому від хірургічних операцій — навіть незначних — краще відмовитися.

Харчування дня: не варто ні голодувати та постувати, ні переїдати – у харчуванні показано помірність.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: зняти негатив – зокрема і з ритуальних предметів – можна буде, помістивши їх під струмінь потокової води.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але можуть дати слушну пораду, щоправда, за умови їхнього правильного тлумачення.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними та негативно налаштованими людьми.

Цитата дня: "Якщо ти спіткнувся і впав, це ще не означає, що ти йдеш не туди" (китайське прислів'я).

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