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Астрологический прогноз на 28 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 28 декабря

Голубь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать небольшие дела, от крупных и серьезных в этот день лучше отказаться. Можно принимать важное решение и общаться с родственниками и друзьями. 

Символ дня: Голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый, коричневый, шоколадный. 

Счастливые камни дня: турмалин, чароит, шпинель, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: понизится свертываемость крови, поэтому от хирургических операций – даже незначительных – лучше отказаться. 

Питание дня: не стоит ни голодать и поститься, ни переедать – в питании показана умеренность. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: снять негатив – в том числе и с ритуальных предметов – можно будет, поместив их под струю поточной воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать дельный совет, правда, при условии их правильного толкования. 

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и негативно настроенными людьми. 

Цитата дня: «Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда» (китайская пословица). 

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Дата публикации
Просмотры
390
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