Астрологический прогноз на 28 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать небольшие дела, от крупных и серьезных в этот день лучше отказаться. Можно принимать важное решение и общаться с родственниками и друзьями.

Символ дня: Голубь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый, коричневый, шоколадный.

Счастливые камни дня: турмалин, чароит, шпинель, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: понизится свертываемость крови, поэтому от хирургических операций – даже незначительных – лучше отказаться.

Питание дня: не стоит ни голодать и поститься, ни переедать – в питании показана умеренность.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: снять негатив – в том числе и с ритуальных предметов – можно будет, поместив их под струю поточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать дельный совет, правда, при условии их правильного толкования.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и негативно настроенными людьми.

Цитата дня: «Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда» (китайская пословица).

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