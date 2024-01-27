28 січня — яке церковне свято, чому цього дня не можна ображати кішок

Завтра, 28 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Єфрема Сирина. Єфрем Сирин був християнським богословом і поетом, який жив у IV столітті. Він народився в Нусайбіні, Месопотамії, і навчався у низибійського єпископа Іоанна. Після смерті Іоанна він переїхав до Едеси, де проповідував і писав твори на сирійській мові. Він також подорожував до Єгипту і Сирії, де зустрічався з пустельниками і св. Василієм Великим. Він поселився в печері поблизу Едеси, де молився і складав гімни і молитви. Він помер від чуми 373 року. Його твори мають велике значення для сирийської літератури і христианства.

Церковне свято 28 січня — день пам'яті Єфрема Печерського

Преподобний Єфрем Печерський був виходцем із боярського роду, який став учнем преподобного Антонія Печерського. Він служив Богові молитвою і постом, подорожував до Константинополя і Палестини, де ознайомився зі статутом Студійського монастиря. Пізніше він був призначений єпископом Переяславським і митрополитом Київським. Він заслужив славу святителя, будівельника церков і чудотворця. Він упокоївся наприкінці XI століття і його мощі зберігаються в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Прикмети 28 січня

Народні прикмети 28 січня / Фото: Unsplash

Сильний вітер — рік буде сирим та холодним.

Дим стелиться над землею, але вітру немає — чекайте на снігопад.

В печі гуде вітер — буде похолодання.

Що завтра не можна робити

В народному календарі цього дня вшановували будинкового духа. А тому існувало повір'я, якщо його не "задобрити", то він почне бешкетувати і шкодити. Жінкам заборонялося сваритися і лихословити, тому що будинковий почує і почне голосно рипіти дверима. А ще не можна було ображати кішок. Їх вважали подругами будинкових. Інакше він розізлиться і спутає нитки для в'язання.

Що можна робити завтра

А ось задивлятися в дзеркало дівчатам та жінкам, особлипо після полудня, вважалося хорошою прикметою. Вірили, що це допоможе зберегти красу та молодість надовго. А перед сном будинковому розповідали казки, щоб він не бешкетував.

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