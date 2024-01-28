Астрологічний прогноз на 28 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ухвалюючи важливі рішення, людина має бути впевнена, що керується власними, а не чужими переконаннями – надто велика ймовірність впливу інших людей.

Символ дня: магічний кристал.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: смарагдовий, нефритовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: кахолонг (захищає від будь-яких темних сил), бузковий аметист (покращує якість життя).

За яку частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, найімовірніше, буде не дуже серйозною, проте тривалою.

Харчування дня: рекомендується відмовитися від м'яса, замінивши його рибою, грибами та овочами.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія і містика дня: можна читати замовляння проти зурочення та пороблення.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають пророчими, але можуть багато розповісти людині про неї саму.

Табу дня: необхідно – хоча б на день – відмовитися від шкідливих звичок.

Цитата дня: "Щасливе життя починається зі спокою розуму" (Марк Туллій Цицерон).

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