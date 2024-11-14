Чи можна сипати попіл під малину: експерти дали остаточну відповідь

Якщо правильно доглядати за малиною і підживлювати її органічними добривами, вона щороку даватиме багатий урожай.

Малина – досить вибаглива рослина, однак досвідчені садівники знають, як правильно за нею доглядати, щоб ягоди були рясними, великими та смачними. Також експерти рекомендують обов'язково підживлювати кущі органічними добривами. Розповідаємо, посилаючись на матеріал Dailynews, чи можна підгодовувати малину сухим попелом, який матеріал буде найкращим для підживлення.

Чи треба підживлювати кущі малини попелом

Попіл – це одне з найкращих добрив для кущів малини, його можна використовувати як окремо, так і у складі комплексного органічного підживлення.

Варто зазначати, що для удобрювання ділянки з малиною треба використовувати той попіл, що залишився від спалювання деревини. Не варто брати матеріал, який залишився від спалювання сміття чи бур’яну, бо можна занести якусь хворобу.

У сухому вигляді попіл розсипають на зиму під кущами, прикриваючи шаром мульчі. Так як коріння малини росте неглибоко, не варто перекопувати ділянку, бо можна пошкодити кореневу систему.

Також попіл можна використовувати у рідкому вигляді з додаванням коров’яку, компосту чи перегною. Таким підживленням треба поливати малину під корінь, але не варто це робити наприкінці осені.

Якщо ви зберігаєте попіл на своїй ділянці, його краще прикрити невеликим шаром землі чи мульчі, щоб запустити процес розкладання.

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