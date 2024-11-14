Можно ли сыпать пепел под малину: эксперты дали окончательный ответ

Если правильно ухаживать за малиной и подкармливать ее органическими удобрениями, она будет ежегодно давать богатый урожай.

Малина – достаточно прихотливое растение, однако опытные садоводы знают, как правильно за ней ухаживать, чтобы ягоды были обильными, крупными и вкусными. Также эксперты рекомендуют обязательно подкармливать кусты органическими удобрениями. Рассказываем, ссылаясь на материал Dailynews, можно ли подкармливать малину сухой золой, какой материал будет лучшим для подкормки.

Нужно ли подкармливать кусты малины пеплом

Пепел – это одно из лучших удобрений для кустов малины, его можно использовать как отдельно, так и в составе комплексной органической подкормки.

Следует отметить, что для удобрения участка с малиной надо использовать тот пепел, который остался от сжигания древесины. Не стоит брать материал, оставшийся от сжигания мусора или сорняка, потому что можно занести какую-нибудь болезнь.

В сухом виде пепел рассыпают на зиму под кустарником, прикрывая слоем мульчи. Так как корни малины растут неглубоко, не стоит перекапывать участок, потому что можно повредить корневую систему.

Также пепел можно использовать в жидком виде с добавлением коровяка, компоста или перегноя. Такой подкормкой нужно поливать малину под корень, но не стоит этого делать в конце осени.

Если вы храните пепел на своем участке, его лучше прикрыть небольшим слоем земли или мульчи, чтобы запустить процесс разложения.

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