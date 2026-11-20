Вірус / © Credits

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Ендрю Оукс із Великого Манчестера списував сильну слабкість на звичайну застуду, але після кількох днів у ліжку потрапив до лікарні. Там чоловікові діагностували ВІЛ. Відтоді він живе з вірусом, регулярно приймає терапію та публічно розповідає про свій досвід, щоб руйнувати стереотипи й долати упередження щодо людей із цим діагнозом.

Про історію чоловіка повідомляє Daily Mirror.

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Перші симптоми ВІЛ: що відчував Ендрю перед госпіталізацією

Спочатку Ендрю думав, що погане самопочуття спричинив звичайний зимовий вірус. Однак його стан погіршувався: чоловік не міг підвестися з ліжка, тому його терміново доправили до лікарні. Там йому зробили аналізи крові та тести на інфекції, що передаються статевим шляхом.

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Діагноз ВІЛ чоловік отримав на Різдво 2021 року. На той момент йому було 28 років.

«Я був абсолютно розбитий і шокований, здавалося, ніби земля пішла з-під ніг», — згадує Ендрю.

За словами Ендрю, він інфікувався після знайомства з чоловіком у застосунку для знайомств. Приблизно через п’ять тижнів у нього з’явилися перші симптоми:

кровоточивість ясен;

втрата ваги;

висипання по всьому тілу;

ломота в кістках;

сильна втома.

Ці симптоми можуть супроводжувати різні стани, тому встановити наявність ВІЛ можна лише за допомогою тестування.

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© Daily Mirror

Неприйняття та осуд через ВІЛ: з якими труднощами зіткнувся Ендрю

Після встановлення діагнозу чоловік деякий час жив із відчуттям провини та страху. Він зізнається, що думав, ніби «зруйнував своє життя» і «сам у всьому винен».

Однак найважчим для нього виявилася реакція інших людей. Ендрю розповідає, що досі отримує образливі коментарі від незнайомців, які вважають, що він має соромитися свого ВІЛ-статусу.

«Багато людей, які пережили 80-ті, втратили близьких через СНІД і тепер соромлять мене. Вони кажуть щось на кшталт: „Як ти смієш мати ВІЛ у сучасному світі“, „Ти мав би бути розумнішим і користуватися захистом“», — розповів чоловік.

Він також стикався з відмовами під час знайомств через свій статус. Деякі користувачі соцмереж писали йому, що ніхто не зможе його полюбити через ВІЛ.

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Саме це підштовхнуло Ендрю до активізму. У 2023 році він уперше публічно розповів про свій діагноз у соцмережах. Нині його аудиторія на різних платформах перевищує 130 тисяч підписників, а в одному з профілів він регулярно ділиться інформацією про життя з ВІЛ із 13 тисячами людей.

«Не думаю, що на мене так сильно вплинув сам діагноз; це була саме стигма, яка його супроводжувала. Саме вона дала мені поштовх боротися і займатися активізмом заради інших», — каже Ендрю.

© Daily Mirror

Як лікування ВІЛ впливає на ризик передачі вірусу

Зараз Ендрю щодня приймає антиретровірусну терапію. Завдяки лікуванню вірусне навантаження в його крові залишається невизначуваним.

Це означає, що кількість вірусу настільки мала, що її не виявляє тест на вірусне навантаження. Якщо людина регулярно приймає терапію та підтримує невизначуваний рівень вірусу, вона не передає ВІЛ статевим шляхом. Цей принцип відомий як «невизначуваний=не передає», або U=U.

Ендрю також розповідає про стосунки з партнером, який не має ВІЛ. Своїм прикладом чоловік прагне показати, що життя з цим діагнозом не заважає будувати близькі стосунки.

«Тепер я на власному прикладі показую, що в мене є партнер без ВІЛ. Я хочу довести людям, що можна мати партнера, бути в люблячих стосунках і не передати йому вірус», — каже він.

Ендрю перебуває у стосунках із 37-річним Мартіном Голлом із Чешира. Пара познайомилася на початку цього року через застосунок для знайомств. За словами Мартіна, Ендрю розповів йому про свій ВІЛ-статус майже одразу після знайомства.

© Daily Mirror

«Ендрю сказав мені майже одразу, і мене це справді анітрохи не збентежило. Я багато знаю про принцип „невизначуваний=не передає“. У мене нуль хвилювань щодо того, що Ендрю живе з ВІЛ», — зазначив Мартін.

Він додає, що навколо ВІЛ досі існує багато упереджень, особливо серед людей, які пам’ятають епідемію СНІДу в 1980-х.

«Найкраща порада, яку я можу дати, — це слухати свого партнера і чути його. Зрештою, ви закохуєтеся в людину, а не живете з нею заради її діагнозу», — сказав Мартін.

«ВІЛ — це не смертний вирок»: чим зараз займається Ендрю

Нині Ендрю працює психотерапевтом і консультантом. 5 листопада 2026 року він запустив власний сайт психологічної підтримки, щоб допомагати людям, які живуть із ВІЛ, а також усім, хто потребує психологічної допомоги.

Чоловік закликає тих, хто отримав такий діагноз, не залишатися наодинці зі страхом і шукати підтримки близьких.

«Моя порада — оточити себе людьми, які підтримують і приймають вас. Також потрібно бути ніжним і добрим до себе. У деякі дні вам може здаватися, що ви справляєтеся, в інші — не дуже», — каже Ендрю.

Він наголошує, що ВІЛ не має визначати життя людини, її стосунки чи майбутнє.

«Я вважаю, що це дуже надихає. Це не обов’язково має бути смертним вироком», — підсумував чоловік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про випробування на людях нового препарату для лікування ВІЛ-1 — VH-499. У клінічному дослідженні взяли участь 23 пацієнти, які раніше не приймали антиретровірусну терапію. Результати показали, що препарат допоміг знизити вірусне навантаження та добре переносився учасниками. Втім, для підтвердження його ефективності й безпеки потрібні подальші випробування, зокрема третя фаза клінічних досліджень.

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