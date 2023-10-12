Чому китаянки роблять генеральне прибирання лише раз на рік: як зекономити час на домашній роботі

Кожна господиня у своєму домі хотіла б завжди мати ідеальну чистоту та порядок. Але процес прибирання – дуже нецікава та трудомістка справа, тому приносить мало задоволення. Кому б не хотілося спростити собі життя? Вихід знайшли китаянки, які мають свої методи та секрети швидкого, але не менш ефективного прибирання. Розповідаємо, чому нам варто повчитися у китайських жінок, аби зменшити кількість часу на прибирання.

Раніше ми писали, як швидко відчистити душ, ванну та унітаз від вапняного нальоту.

Як швидко та ефективно прибрати в домі

Постільна білизна. Китайські господині перуть ковдри разом із підковдрами. Вони не знімають білизну, вона просто пришита. Такий процес полегшує процес прання, не потрібно знімати і знову надягати півдковдру. Ковдру все одно доводиться прати декілька разів на рік. То чому б не скористатися таким лайфгаком? Звичайно, це затягне процес сушіння, але таким чином ви позбудетеся пилу та кліщів, яких дуже багато саме на ковдрі.

Китайські господині перуть ковдри разом із підковдрами. Вони не знімають білизну, вона просто пришита. Такий процес полегшує процес прання, не потрібно знімати і знову надягати півдковдру. Ковдру все одно доводиться прати декілька разів на рік. То чому б не скористатися таким лайфгаком? Звичайно, це затягне процес сушіння, але таким чином ви позбудетеся пилу та кліщів, яких дуже багато саме на ковдрі. Генеральне прибирання. Китайці саме ті люди, які просто обожнюють чистоту та порядок. І можна подумати, що вони постійно проводять генеральне прибирання, але тут все зовсім навпаки. Китаянки постійно підтримують чистоту, тому їм генеральне прибирання потрібне лише раз на рік. Найчастіше вони це роблять перед Новим роком. У чому ж їхній секрет? Китайські жінки креативно підходять до процесів прибирання. Вони на швабру чи щітку натягують капронові колготки, і збирають увесь пил в домі з гори до низу. Секрет полягає у тому, що капрон притягує до себе пил за рахунок утворення статичної електрики. Нічого секретного – просто закони фізики.

Китайці саме ті люди, які просто обожнюють чистоту та порядок. І можна подумати, що вони постійно проводять генеральне прибирання, але тут все зовсім навпаки. Китаянки постійно підтримують чистоту, тому їм генеральне прибирання потрібне лише раз на рік. Найчастіше вони це роблять перед Новим роком. У чому ж їхній секрет? Китайські жінки креативно підходять до процесів прибирання. Вони на швабру чи щітку натягують капронові колготки, і збирають увесь пил в домі з гори до низу. Секрет полягає у тому, що капрон притягує до себе пил за рахунок утворення статичної електрики. Нічого секретного – просто закони фізики. Молоко для прибирання. Китайські жінки не поспішають викидати зіпсоване молоко, вони його використовують як засіб для протирання меблів. Господині наливають трохи молока на серветку чи тканину і протирають меблі в будинку. Таким метод допомагає їм домогтися чистоти та блиску поверхонь. А для того, щоб меблі не були липкими та не мали характерного запаху молока, їх протирають вологою серветкою чи тканиною.

Китайські жінки не поспішають викидати зіпсоване молоко, вони його використовують як засіб для протирання меблів. Господині наливають трохи молока на серветку чи тканину і протирають меблі в будинку. Таким метод допомагає їм домогтися чистоти та блиску поверхонь. А для того, щоб меблі не були липкими та не мали характерного запаху молока, їх протирають вологою серветкою чи тканиною. Прибирання у ванній кімнаті. Зазвичай у ванних кімнатах в Китаї є злив у підлозі, тому китайським господиням дуже зручно проводити прибирання з великою кількістю води. Вони виносять все з ванної кімнати: баночки, килимки та інші речі. Потім взувають гумові капці і за допомогою душу миють все приміщення. Прибиравши, господині повертають всі речі на свої місця.

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