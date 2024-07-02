Чому не можна робити селфі із дзеркалом: 8 прикмет про фотографії

Ми вже давно сприймаємо купу фотографій у своїх телефонах як буденність. Але є речі, які непідвладні часові – це прикмети, що пов’язані зі світлинами. Наші предки вірили, що фотографії мають зв’язок з тими, хто на них зображений. Розповідаємо, посилаючись на Pixelinform, які прикмети пов’язані зі знімками, що не можна з ними робити.

Які народні прикмети про фотографії: що не можна з ними робити

Розбита рамка. Наші бабусі-дідусі вірили, що розбита рамка не до добра, особливо коли вона ненароком падала зі стіни. Якщо це знімок подружжя, то можлива сварка чи навіть розлучення. Коли це світлина померлої людини, тоді треба йти до церкви і ставити свічку, бо душа покійника потрапила до пекла і страждає.

Наші бабусі-дідусі вірили, що розбита рамка не до добра, особливо коли вона ненароком падала зі стіни. Якщо це знімок подружжя, то можлива сварка чи навіть розлучення. Коли це світлина померлої людини, тоді треба йти до церкви і ставити свічку, бо душа покійника потрапила до пекла і страждає. Портрети померлих. Не варто вішати портрети покійних родичів на стіни чи ставити на видні місця, бо вони мають "мертву" енергетику. У домі, де є такі фото, можуть бути постійні конфлікти й неприємності.

Не варто вішати портрети покійних родичів на стіни чи ставити на видні місця, бо вони мають "мертву" енергетику. У домі, де є такі фото, можуть бути постійні конфлікти й неприємності. Фотосесії перед весіллям. Не варто робити фото перед одруженням, оскільки можна злякати сімейне щастя. А ще у день весілля нареченим не радять дарувати одне одному фото – це до розставання.

Не варто робити фото перед одруженням, оскільки можна злякати сімейне щастя. А ще у день весілля нареченим не радять дарувати одне одному фото – це до розставання. Фотосесії вагітних. Наші предки були переконані, що вагітним жінкам не можна фотографуватися, бо це може нашкодити жінці та малюкові. Оскільки в цей період жінка дуже вразлива, тому їй треба берегти себе та ненароджену дитину від злих язиків й очей.

Наші предки були переконані, що вагітним жінкам не можна фотографуватися, бо це може нашкодити жінці та малюкові. Оскільки в цей період жінка дуже вразлива, тому їй треба берегти себе та ненароджену дитину від злих язиків й очей. Знімки у соцмережах. За народними повір’ями фотографія має тісний зв’язок з душею того, хто на ній зображений. Тому через світлини, які розміщено в соцмережах, можна підключитися до енергополя людини та впливати на неї. Особливо вразливими є діти, тому їх личка краще приховувати якимись смайликами.

За народними повір’ями фотографія має тісний зв’язок з душею того, хто на ній зображений. Тому через світлини, які розміщено в соцмережах, можна підключитися до енергополя людини та впливати на неї. Особливо вразливими є діти, тому їх личка краще приховувати якимись смайликами. Селфі в дзеркалі. Дзеркала накопичують енергетику всіх людей, які в них дивляться. Наші предки вірили, що дзеркала також є порталами в царство мертвих. Тому душа того, хто фотографується в дзеркалі може запросто потрапити в інший світ.

Дзеркала накопичують енергетику всіх людей, які в них дивляться. Наші предки вірили, що дзеркала також є порталами в царство мертвих. Тому душа того, хто фотографується в дзеркалі може запросто потрапити в інший світ. Знищення фотографій. Світлини мають енергію тих, хто на них зображений. Тому їх не варто палити чи розривати, бо не відомо, якої шкоди можна завдати людям подібними діями.

Світлини мають енергію тих, хто на них зображений. Тому їх не варто палити чи розривати, бо не відомо, якої шкоди можна завдати людям подібними діями. Фото сплячих. Забороняється робити фото сплячих людей. Уві сні людина стає беззахисною, тому на неї можна накликати біду.

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