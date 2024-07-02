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Відомий український співак вперше за тривалий час показав дружину та сина

Відомий український співак вперше за тривалий час показав дружину та сина

Співак Юлік / Фото: instagram.com/julikofficial

Артист поділився сімейним знімком.

Відомий український співак Юлік вперше за тривалий час показав дружину та сина.

Так, виконавець вкрай рідко ділиться сімейним контентом. Однак цього разу шоумен зробив виняток. Юлік у своєму Facebook опублікував кадр, на якому зображений із дружиною Катериною та сином Денисом.

Сімейство позувало на подвір'ї, а разом із ними також був хатній улюбленець – песик, на ім'я Джессі. Виявилося, що артист із дружиною та сином знайшов чотирилапого саме перед початком повномасштабної війни і цим врятував йому життя. Пес жив поруч із торговельним центром, куди навесні 2022 року поцілила російська ракета.

Юлік із дружиною та сином / © facebook.com/julik.project
Юлік із дружиною та сином / Фото: facebook.com/julik.project

"Майже рівно три роки тому у нас з'явився чотирилапий друг. Ми дійсно щасливі, що так трапилося, син дуже прикипів до цього песика. Джессі — норовливий собака, проте з надзвичайно великим серцем. До речі, знайшли ми Джессі у Подільському районі, там де на початку повномасштабного вторгнення окупантська ракета розбомбила торговельний центр", - поділився шоумен.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут ділилася рідкісними сімейними кадрами. Знаменитість показала, як із трьома дітьми розважається у Великій Британії.

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