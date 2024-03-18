Чому не варто викидати затискачі від упаковки для хліба: де їх можна повторно використати

В Мережі розповіли, як можна використовувати затискачі від хлібних упаковок в побуті.

Для маркування шнурів

В сучасному будинку чи офісі завжди дуже багато різних шнурів, тому біля розеток інколи буває справжній хаос. Якщо ви постійно плутаєтесь, який шнур відповідає певному приладу, можна промаркувати кожен затискачами від упаковок для хліба. Такий варіант дуже ефективний та зручний, адже вони не перетягнуть шнури і, значить, не зашкодять їм.

Для запобігання сплутуванню шнурів

Один затискач може відразу утримувати кілька різних шнурів (не надто об'ємних). Для цього їх потрібно акуратно згорнути і закріпити в цьому положенні за допомогою затискача від хліба. Тепер зарядки і навушники будуть мати більш привабливий вигляд.

Створення паличок для рахунку

Вони чудово підійдуть для розвиваючих ігор з дітьми. Лише позначне кожен затискач символом і використовуйте їх для того, щоб навчити малюків рахувати.

Для позначки на скотчі

Якщо прикріпити затискач від упаковки для хліба до краю скотча після його використання, ви зможете без проблем знайти його наступного разу. Цей лайфгак точно підійде тим, хто завжди витрачає надто багато часу на цей простий процес.

Для протягування проводів

Під час обладнання робочого столу, на якому часто стоїть комп'ютер чи багато інших пристроїв, затискачі для хліба можуть стати справжніми помічниками. Їх радять використовувати для швидкого протягування проводів за столи або через отвори. Для цього потрібно прикріпити затискач до кінця проводу, а потім утримуйте його.

Як тримач для квітів

Для створення невеликого тримача для квітів, затискач потрібно прикріпити до стебла рослини, а потім закріпити на краю вази чи склянки. Так квітка точно стоятиме вертикально. А ви зможете створити унікальну і надзвичайну композицію.

Для зручного зберігання інструментів

У вас вдома є набір інструментів? Тоді вам точно не варто викидати затискач для хліба. Його потрібно прикріпити до стіни чи дошки, а потім використовувати, щоб організувати і зберігати інструменти.

Як замок для клітки з папугою

Якщо у вас вдома є папуга чи інший птах, затискачі від упаковок для хліба можна використати як тимчасовий замок на клітці. Він допоможе запобігти небажаному відкриванню дверцят.

Замість настінного кріплення

Ви можете використовувати затискачі від упаковок для хліба як просте настінне кріплення. На ньому без проблем зможуть висіти невеликі предмети: фотографії, календар, записки тощо.

Як зав'язка для пакетів

Якщо вам потрібно надійно закрити пакет, щоб вберегти його вміст, затискач від упаковки стане чудовою альтернативою скотчка або гумки.

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