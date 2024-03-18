Почему не стоит выбрасывать зажимы от упаковки для хлеба: где их можно повторно использовать

В Сети рассказали, как можно использовать зажимы от хлебных упаковок в обиходе.

Для маркировки шнуров

В современном доме или офисе всегда очень много разных шнуров, поэтому у розеток иногда бывает настоящий хаос. Если вы постоянно путаетесь, какой шнур соответствует определенному прибору, можно промаркировать каждый зажим от упаковок для хлеба. Такой вариант очень эффективен и удобен, ведь они не перетянут шнуры и, значит, не повредят им.

Для предотвращения спутывания шнуров

Один зажим может сразу удерживать несколько разных шнуров (не слишком объемных). Для этого их нужно аккуратно свернуть и закрепить в этом положении с помощью зажима от хлеба. Теперь зарядки и наушники будут выглядеть более привлекательно.

Создание палочек для счета

Они отлично подойдут для развивающих игр с детьми. Только обозначит каждый зажим символом и используйте их для того, чтобы научить малышей считать.

Для отметки на скотче

Если прикрепить зажим от упаковки для хлеба к краю скотча после использования, вы сможете без проблем найти его в следующий раз. Этот лайфгак точно подойдет тем, кто всегда тратит слишком много времени на этот простой процесс.

Для протягивания проводов

Во время оборудования рабочего стола, на котором часто стоит компьютер или многие другие устройства, зажимы для хлеба могут стать настоящими помощниками. Их советуют использовать для быстрого протягивания проводов за столы или через отверстия. Для этого нужно прикрепить зажим к концу провода, а затем удерживайте его.

Как держатель для цветов

Для создания небольшого держателя для цветов зажим нужно прикрепить к стеблю растения, а затем закрепить на краю вазы или стакана. Так цветок будет точно стоять вертикально. А вы сможете создать уникальную и удивительную композицию.

Для удобного хранения инструментов

У вас дома есть набор инструментов? Тогда вам точно не стоит выбрасывать зажим для хлеба. Его нужно прикрепить к стене или доске, а затем использовать, чтобы организовать и хранить инструменты.

Как замок для клетки с попугаем

Если у вас дома есть попугай или другая птица, зажимы от упаковок для хлеба можно использовать как временный замок на клетке. Он поможет предотвратить нежелательное открывание дверцы.

Вместо настенного крепления

Вы можете использовать зажимы от упаковок для хлеба в качестве простого настенного крепления. На нем без проблем смогут висеть небольшие предметы: фотографии, календарь, записки и т.д.

Как завязка для пакетов

Если вам нужно надежно закрыть пакет, чтобы уберечь его содержимое, зажим от упаковки станет отличной альтернативой скотку или резинки.

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