Украина предложит частичное перемирие с Россией: FT назвало причину

Украина может пойти на частичное прекращение огня с Россией, чтобы возобновить обмен разведывательными данными и военную помощь. Речь идет об отказе от ударов с помощью беспилотников и дальнобойных ракет, а также прекращении боевых действий в Черном море.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированные о переговорах источники.

Завтра, 11 марта, в Саудовской Аравии пройдут переговоры между украинской и американской делегацией. Тогда Киев и предложит Вашингтону вариант с частичным прекращением огня. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что для возобновления помощи Украине нужно показать стремление к миру.

Украинское чиновник, источник FT, рассказал, что сейчас Киев отдаст приоритет налаживанию своих связей с США. Тем временем два европейских чиновника говорят, что Украина рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня с РФ как равноценный обмен для возобновления военной и разведывательной помощи из Вашингтона. В свою очередь, Штаты могут использовать переговоры с украинской стороной, чтобы определить, готов ли Киев пойти на уступки Москве, сообщили агентству Reuters американские чиновники.

"Нельзя говорить "я хочу миру" Эти "я отказываюсь идти на компромиссы". Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире. Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит», — отметил один из собеседников агентства.

Если переговоры провалятся, США могут навязать Украине "то, что они и Россия решат", а у Киева не будет еще одного шанса улучшить отношения с американской стороной, заявили в комментариях The Economist украинские чиновники.

Сейчас тактика США посмотреть, как далеко Украина готова зайти за собственные красные линии во время переговоров о мире.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал заявление о новых состоявшихся в Саудовской Аравии переговорах США и Украины .

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