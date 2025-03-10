Европа готовит свою замену Starlink, но есть проблемы – Politico

Три европейских аэрокосмических компании хотят объединить усилия, чтобы конкурировать со SpaceX Илона Маска.

Аэрокосмические компании Airbus, Leonardo и Thales Alenia Space размышляют о создании совместного предприятия для расширения производства спутников. Цель – конкурировать со Starlink и другими международными игроками, особенно в сфере спутников низкой околоземной орбиты, которые используются в коммерческих телекоммуникациях.

Об этом пишет Politico.

В январе премьер-министр Италии Джорджа Мэлони выразила сожаление по поводу того, что на данный момент "нет государственных альтернатив", когда ее спросили о переговорах с Маском по соглашению на 1,5 млрд евро для обеспечения безопасной связи с помощью Starlink.

"Настоящий вопрос – почему Италия и Европа не успели вовремя создать государственные технологии для безопасной связи?" – добавила Мэлони.

Этот вопрос кажется особенно актуальным на фоне непредсказуемой внешней политики президента США Дональда Трампа. На минувшей неделе сообщалось, что американская спутниковая компания прекратила доступ Украины к спутниковым изображениям после "административного запроса" Вашингтона.

Но без поддержки правительств, в частности правительства Мэлони, любая попытка создать европейских промышленных чемпионов обречена на провал. Например, предложенное слияние на 38 млрд евро между EADS и BAE Systems 10 лет назад было отменено из-за неспособности правительств согласовать условия.

Италия владеет 30% акций компании Leonardo, у которой есть 33% в Thales Alenia Space.

Германия сопротивляется

Франция, по всей вероятности, поддержит соглашение, однако амбициозное объединение сталкивается с противодействием со стороны Германии. Берлин считает, что его вытесняют из космической и спутниковой сфер Франция и Италия. Бывший канцлер Олаф Шольц недавно выступил против другого слияния – между итальянским банком UniCredit и немецким Commerzbank, который должен был создать панъевропейского финансового гиганта.

Регуляторный лабиринт

В то же время руководство Еврокомиссии находится в отчаянных поисках промышленных победителей.

"Континентальный масштаб – это наше самое большое, наибольшее преимущество в мире гигантов", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экономическом форуме в Давосе в январе.

Однако соглашение потребует одобрения Евросоюза по слиянию, а объединение трех ведущих производителей спутников блока создает серьезную проблему для конкурентных органов ЕС. Их нынешние правила не одобряют соглашения, оставляющие слишком мало конкурентов на рынке.

Объединение Airbus, Leonardo и Thales Alenia Space, известное под рабочим названием Project Bromo, действительно могло конкурировать с иностранными игроками в сфере коммерческих телекоммуникационных спутников. Однако оно имело бы очень ограниченную конкуренцию или вовсе не имело бы ее в сфере военных и государственных тендеров в ЕС, которые зарезервированы только для европейских компаний.

Немецкая компания OHB, оставшаяся единственным основным конкурентом для государственных контрактов с Европейским космическим агентством, уже выступила против соглашения. Она предупреждает, что это создаст монополию, которая нанесет ущерб клиентам и космической отрасли Европы.

"Мы обеспокоены этим слиянием, оно влияет на наши поставки, цепочки поставок и все остальное. Я не думаю, что с точки зрения антимонопольного законодательства возможно или желательно создать монополию", – заявил гендиректор OHB Марко Фукс.

Он добавил, что компания выскажет опасения Еврокомиссии, когда процесс слияния начнется.

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Перспектива сдерживания экспансии Маска в Европе может стать привлекательным фактором для некоторых политиков.

"Космическая индустрия развивается быстро, и частные компании, такие как Starlink от SpaceX, доминируют в развертывании спутников на низкой околоземной орбите", – сказала гендиректор консалтинговой компании SpaceABC Зузанна Беньо.

По ее словам, потенциальное совместное предприятие "является стратегической возможностью для Европы укрепить свои позиции в глобальной спутниковой индустрии".

Однако до сих пор непонятно, как новая политика ЕС по промышленной стратегии будет согласовываться с соблюдением правил конкуренции.

Как заявил гендиректор Airbus Гийом Фори на аэрокосмическом мероприятии во Франции в январе, "неопределенность относительно позиции европейских властей по антимонопольным правилам" препятствует объединению трех компаний.

"Если мы не сможем масштабироваться в таких секторах, как космос или оборона, мы останемся маргинальными и не сможем инвестировать в спутниковые созвездия или новые технологии на должном уровне", — предупредил Фори.

Тем временем, Airbus и Thales уже участвуют в проекте IRIS² – общеевропейской программе киберзащищенных спутниковых коммуникаций для правительств и армий. Но из-за бюрократических проволочек государства-члены ЕС уже начинают искать альтернативы.

"Если мы опоздаем, очевидно, что у нас возникнет огромная проблема", — подытожила французская депутат Европарламента Валери Айе.

Напомним, накануне Маск заявил, что украинский фронт может "посыпаться", если он отключит Starlink.

Однако в тот же день миллиардер заявил, что терминалы Starlink в Украине никогда не будут отключены, независимо от его личных взглядов на политику страны.