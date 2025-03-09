Компания Maxar готова открыть для Украины доступ к спутниковым снимкам "обходным путем"

В компании готовы предоставить Украине информацию через партнеров.

В американской компании Maxar Technologie заявили, что Украина может получать данные из их спутников обходным путем.

Об этом заявил руководитель международного отдела компании Андерс Линдер, сообщает Financial Times.

Он отметил, что в компании готовы предоставить Украине информацию "обходным путем".

"Любой из наших коммерческих клиентов, являющихся партнерами и союзниками США, могут использовать данные, которые они покупают у нас, так, как они считают нужным. Это включает обмен данными со своими союзниками, такими как Украина", — говорит Андерс Линдер.

В компании 7 марта заявили, что отключили доступ Украины к своим спутниковым снимкам по приказу из Белого дома.

Ранее сообщалось, что ВСУ понесут большие потери после запрета США на передачу разведданных.

Мы ранее информировали, что Европа хочет компенсировать Украине разведывательные данные, которые больше не предоставляют США.

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